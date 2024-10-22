Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İsias Otel davasına ilişkin BRT ekranlarında yayınlanan '18. Saat' adlı programa telefon bağlantısı ile katılarak, açıklama yaptı.

Çavuşoğlu, davada beklentiler dışında bir süreç gelişmediğini belirterek, "Beklentimiz 3 Aralık'ta hak edenin hak ettiği cezayı almasıdır" dedi.

Şu ana kadar adaletin tecelli edeceğine yönelik beklentilerinin devam ettiğini ifade eden Çavuşoğlu, "Şu ana kadar bir olumsuz görüşümüz oluşmamıştır. Mahkemelere güvenmek zorundayız. Hak edenin hak ettiği cezayı alması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Adıyaman'da KKTC heyeti arasında büyük bir birliktelik olduğunu da dile getirerek, Başbakan Ünal Üstel ve Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman başta olmak üzere herkesin sürece her türlü katkıyı yapmaya çalıştıklarını söyledi.

TALAT: SAHTE RUHSAT TESPİTİ YAPILMASI BİZİ OLASI KASTA GÖTÜRECEK

CTP Milletvekili Ongun Talat'ta aynı programa telefon bağlantısı ile katılarak, davaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Genel durumda bir değişiklik olmadığını belirten Ongun Talat, "Sahte ruhsat tespiti yapılması bizi olası kasta götürecek" dedi.