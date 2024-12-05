Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, BRT ekranlarında yayınlanan ve Pembe Paşaoğluları’nın hazırlayıp sunduğu ‘18. Saat’ adlı programa telefon bağlantısı ile katılarak, soruları yanıtladı.

Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, KTOEÖS’ün Lapta Yavuzlar Lisesi'nde 6'ncı sınıflar için oluşturulan konteyner sınıfların can güvenliği riski yarattığı iddiasına yanıt vererek, “Bizim bu konuda herhangi bir endişemiz yoktur. Öğretmenlerimiz, çalışanlarımız, çocuklarımızda bir tamam güvendedir” dedi.

Lapta Yavuzlar Lisesi’nin ortaokul bölümünün inşaat sürecinin tamamen bilimsel ve mühendislerin denetiminde yapıldığını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, “Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın tek bir derdi var. Hükümeti, Bakanlığı yıpratıcı söylemlerde bulunmaktır. Biz orada çalışmayı pek tabi mühendislerle yaptık. Orada dolgu yaptığımız bilinen bir gerçekliktir. İki silindir, dozerlerle günlerce bir aydan fazla dolgu ve sıkıştırma yapıldı. Onun üzeri de asfaltlanıp prefabrik sınıflar yapılmıştır. Gelecek yıl da dolgu yapılmamış yere bir betonarme blok daha yapacağız. Ve artık Lapta Ortaokulu orada olacak” ifadelerini kullandı.

Nazım Çavuşoğlu, “Şu anda orada bir dolgu yapılmasına bağlı olarak çocukların güvende olmadığını söylemek tamamen bir saçmalıktır. Ve herhangi bir bilgiye dayanmamaktadır. Biz orayı yaparken birçok mühendis gerek elektriğini gerekse dolgusunu gerekse prefabriğin yapılmasını, gerekse eğimleri planlanmıştır. Yani mühendislerin çalışmaları ile Lapta ortaokulu ortaya çıkmıştır” açıklamasını yaptı.

“SÖYLEMLERİNDEKİ MÜHENDİSLİK ÇALIŞMASINI KİM YAPTI?”

“Selma Hanım’ın söylemlerindeki mühendislik çalışmasını kim yapmıştır? Onu da ayrıca merak ediyorum” diyen Bakan Çavuşoğlu, Lapta Ortaokulu’nun herhangi bir güvenlik sorunu olmadığını vurguladı.

“BİZİM İÇİN ÇOCUKLARIMIZ, ÖĞRETMENLERİMİZ, ÇALIŞANLARIMIZ KIYMETLİDİR”

Dere meselesi olduğunu belirten Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, açıklamasının devamında ise şunları kaydetti:

“Şu anda ana yoldan köprüler yapılarak aşağıya doğru gelmektedir. Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak da ikinci bir dere yapmak adına zaten derenin orijinal tarafı dolgu yapılmayan taraftadır. Yıllardır içindeki birikintilerden dolayı çalışmayan bir dere idi. Biz şimdi haritalarda yer alan derenin ıslahı ve suyun alışkanlık yaptığı yerle birlikte ana yolda yapılan düzenlemelerle kullanılması muhtemel bir dere oluşturmak adına toprak dolgunun olduğu tarafta 11 milyon TL’yi aktardık. Oraya da bir dere ıslah çalışması yapıyoruz.”

Çocukların ve öğretmenlerin kendileri için çok kıymetli olduğunu bir kez daha vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, ortaya konulan güvenlik gerekçelerinin samimi olmadığını belirtti.

Kaynak: Pembe Paşaoğluları