Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nın, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesini, bağımsızlık kararlılığını ve sarsılmaz direniş ruhunu simgelediğini belirtti.

Çavuşoğlu, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“1 Ağustos tarihsel süreç içerisinde 3 büyük dönüm noktasına şahitlik etmiştir. Osmanlı Devleti’nin 1 Ağustos 1571’de Kıbrıs’ın fethiyle başlayan bu kutlu yolculuk, Rumların Enosis amaçlı soykırım faaliyetleri karşısında 1 Ağustos 1958’de Türk Mukavemet Teşkilâtı’nın (TMT) sarsılmaz iradesiyle direnişe dönüşmüş, 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekâtı'nın ardından, 1 Ağustos 1976’da halkın içinden bir kez daha doğan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluşuyla ise devletimizin güvenliğini ve halkımızın huzurunu teminat altına alan kalıcı bir güce kavuşmuştur.

Günümüzde ise Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’mız ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kıbrıs’taki sarsılmaz varlığı sayesinde; vatanımızda güven içinde yaşıyor, huzurla geleceğe yürüyor ve bu topraklarda özgürce dalgalanan bayrağımızın gölgesinde büyük bir gurur taşıyoruz.

Geçtiğimiz haftalarda 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın coşkusunu yaşarken Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde gerçekleştirilen bazı protesto gösterilerine ilişkin görüntüler kamuoyuna yansıdı. Bu tür provakatif eylemler, nefret söylemini ve düşmanlığı körüklemekten başka hiçbir amaca hizmet etmezken, geçmişte yaşanan acıların ve tarihî gerçeklerin unutulmaması gerektiğini bir kez daha hatırlatmıştır.

Çok iyi bilinmelidir ki; Bir millet, toprağını vatan kıldığı sürece yaşar ve Kıbrıs Türk halkı, bu toprağı vatan yaparken tarih yazmıştır. Direnişle yoğrulmuş bu topraklarda, inançla yarınlara yürüyeceğiz.

Bu vesileyle; aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarken, gazilerimizi de saygı ve hürmetle selamlıyorum. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımızın tüm mensuplarına şükranlarımı sunuyor, halkımızın1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum.”