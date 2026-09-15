Genel Ortaöğretim ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 2026-2027 eğitim öğretim yılı bugün başlarken, Bakan Çavuşoğlu, depreme dayanıksız olduğu için yenilenen Erenköy Lisesi’nin yeni binalarının açılışını gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Erenköy Lisesi’ni ziyaret eden Çavuşoğlu, ilk ders zilini çaldı.

- Çavuşoğlu

Açılışta yaptığı konuşmada eğitim yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından ülkedeki tüm okulların güvenli hale getirilmesi amacıyla kapsamlı çalışma başlatıldığını belirterek, Erenköy Lisesi’nin de bu süreçte önemli bir dönüşüm geçirdiğini söyledi.

Depremlerin ardından prefabrik yapı malzemesi ve iş gücü konusunda sıkıntılar yaşandığını kaydeden Çavuşoğlu, buna rağmen eğitimin aksamaması için belediyeler, hayırseverler, okul aile birlikleri ve eğitim camiasının katkılarıyla çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

- “En yüksek standartlı okul şu anda Erenköy Lisesi’dir”

Erenköy Lisesi’nin büyük ölçekli olması nedeniyle proje, yıkım, yeniden yapım ve güçlendirme süreçlerinin uzun sürdüğünü belirten Çavuşoğlu, buna rağmen ortaya yüksek standartlara sahip bir okul çıktığını söyledi.

Çavuşoğlu, Erenköy Lisesi’nin ülke standartları açısından en yüksek standartlara sahip okul olduğunu belirterek, “Standartların yüksek olması benim görevimdi ve bu görevi layıkıyla yerine getirmiş olmanın gururuyla sizlere hitap ediyorum.” dedi.

Eğitimde fiziki yatırımların önemli olduğunu ancak asıl hedefin bilimde, kültürde ve akademik başarıda yükselmek olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, öğretmenlere de seslendi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır” sözünü hatırlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

“Bu okulun bu altyapıyla birlikte yükselmesi, topluma ışık tutması ve geleceğe yön verecek insanları yetiştirmesi öğretmenlerimizin ve okul idaremizin görevidir. Atatürkçü düşünceyle bezenmiş, Atatürkçü yolda, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak adına çok çalışmamız gerekiyor. Bunu asıl başaracak olan, gençlerimizin emanet edildiği öğretmenlerimizdir.”

Kıbrıs Türk halkının tarihinin, kültürünün, gelenek, görenek ve değerlerinin gelecek nesillere aktarılmasının önemine de işaret eden Çavuşoğlu, “Kültürümüzün, tarihimizin, geleneğimizin, göreneğimizin, değerlerimizin geleceğe taşınması, mutlaka meslektaşlarımın başaracağı bir iştir. O yüzden, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak gelecekte layık olduğumuz yeri alabilmek için standartlarımızı yükseltirken, eğitimimizi de daha ileriye taşıyarak gençlerimizi çok iyi yetiştirmeliyiz.” dedi.

Gençlerin çok yönlü yetiştirilmesi gerektiğini de ifade eden Çavuşoğlu, “Bu toprakların; sportif, kültürel, sosyal ve akademik açıdan kendini geliştirmiş, özgüveni yüksek nesillere ihtiyacı var.” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, konuşmasının sonunda 2026-2027 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, Erenköy Lisesi’nin yenilenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

- Bakırcı

Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı da öğrencilere seslenerek, okulu korumalarını ve kendilerinden sonra gelecek öğrencilere buldukları şekilde bırakmalarını istedi.

- Yıkıcı

Okul Müdür Vekili Gürcan Yıkıcı ise Erenköy Lisesi’nin yalnızca bir okul adı olmadığını belirterek, “Kıbrıs Türk halkının tarihinden izler taşıyan, milli değerlerle donatılmış nesiller yetiştiren, bölgeye ve ülkeye değer katan köklü bir eğitim yuvasıdır.” dedi ve okulun yenilenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.