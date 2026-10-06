Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen bilgiye göre, görüşmede, KKTC’den Gazi Üniversitesi’ne eğitim amacıyla gelecek öğrenciler için yeni imkânların oluşturulması ve iş birliklerine yönelik çalışmalar ele alındı.

Bu kapsamda, mesleki ve teknik lise mezunlarının Gazi Üniversitesi’ne yerleşebilmelerine yönelik yöntemlerin belirlenmesi ve bugüne kadar yapılan uygulamaların kolaylaştırılması, milli ve rekortmen sporcularla Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi mezunlarının Gazi Üniversitesi’nin ilgili bölümlerine yerleşebilmelerine yönelik imkânların belirlenmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede ayrıca, Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) ile Gazi Üniversitesi arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi, iki kurum arasında öğretmen ve öğrenci değişim programlarının hayata geçirilmesi ve akademik ilişkilerin güçlendirilmesi konuları değerlendirildi.

Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakan Nazım Çavuşoğlu, yaptığı konuşmada, KKTC’li öğrenciler için yeni eğitim imkânlarının oluşturulmasına katkı sağlayan Gazi Üniversitesi Rektörü Ünal’a teşekkür etti.

İş birliğinin önümüzdeki dönemde daha da geliştirilmesini arzu ettiklerini belirten Çavuşoğlu, Gazi Üniversitesi Rektörü Ünal ve beraberindeki heyeti en kısa zamanda KKTC’de ağırlamaktan memnuniyet duyacağını ifade etti.

Ünal

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur Ünal da Bakan Çavuşoğlu’nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, KKTC’li öğrencilerin Gazi Üniversitesi açısından ayrı bir yere sahip olduğunu belirtti.

Ünal, KKTC Milli Eğitim Bakanlığı ile uyum içerisinde yürütülecek çalışmaların bu açıdan büyük önem taşıdığını ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu’na temaslarında Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Behcet Çelebi, KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ve Ankara Eğitim ataşeleri Mehmet Ali Keleş ve Bünyamin Merhametsiz eşlik etti.