Cumhuriyet Meclisi’nin ev sahipliğinde düzenlenen kongrede, KKTC’de ve yurt dışında öğrenim gören Kıbrıslı Türk üniversite öğrencileri bir araya geldi. Kongre; Amerika Kıbrıslı Türk Öğrenciler Birliği, Avrupa Birliği Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu, Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu, Kıbrıs Türk Öğrenciler Birliği-Türkiye Derneği ve Üniversite Öğrencileri Derneği tarafından ortaklaşa düzenlendi.

Kongreyi takip eden Çavuşoğlu, gençlerin Kıbrıs Türk gençliğinin geleceğine yönelik fikir üretmesini memnuniyetle karşıladığını belirtti. Gençlerin kendi inisiyatifleriyle bu tür çalışmalar ortaya koymalarını desteklediklerini ifade eden Çavuşoğlu, farklı konu başlıklarının ele alınmasının önemli olduğunu vurguladı.

Kongre sonunda hazırlanacak raporun Bakanlık tarafından da dikkate alınacağını kaydeden Çavuşoğlu, gençlerin ortaya koyacağı fikirlerin eğitim ve gençlik politikalarına katkı sağlayacağını söyledi.

Kongrede altı ayrı komitede; “Burslar, Barınma ve Öğrenci Yaşamı”, “Eğitim Politikaları”, “Gelecek Kaygısı ve Kariyer”, “Kültür, Kimlik ve Diaspora”, “Sağlık ve Psikolojik Destek” ile “Uluslararası Öğrenciler” başlıklarında çalışmalar gerçekleştirildi.