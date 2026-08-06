Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel’in himayesinde düzenlenen “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Güçlü, Egemen Geleceği İçin Vizyon ve Proje Çalıştayı” devam ediyor.

UBP’den verilen bilgiye göre, çalıştay kapsamında gerçekleştirilen Eğitim Komitesi toplantısında komite üyeleriyle bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, hedeflerinin her öğrencinin nitelikli eğitime eşit erişebildiği, dijital dönüşümünü tamamlamış ve çağın ihtiyaçlarına cevap veren güçlü bir eğitim sistemi oluşturmak olduğunu söyledi.

Toplantıya UBP’nin siyasi kadrolarının yanı sıra geçmişte partiye ve devlete hizmet etmiş isimler, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetim temsilcileri ve alanında uzman kişiler katıldı.

Komite toplantısında sunum gerçekleştiren Çavuşoğlu, eğitim alanında hayata geçirilen çalışmalar ile gelecek dönem hedeflerini paylaşırken, katılımcıların görüş ve önerilerini de dinleyerek değerlendirmelerde bulundu.

-Çavuşoğlu: “Deprem sonrası güçlendirme programları başlatıldı”

Sunumunda eğitimde kaliteyi artırma, fırsat eşitliğini güçlendirme, dijital dönüşümü hızlandırma, mesleki eğitimi geliştirme ve öğretmenlerin mesleki gelişimini desteklemeye yönelik vizyonunu anlatan Çavuşoğlu, özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından okul altyapısında yürütülen kapsamlı dönüşüm sürecine dikkat çekti.

Deprem sonrası riskli okul binalarının tespit edildiğini, güçlendirme programlarının başlatıldığını ve yeni okul yatırımlarına hız verildiğini belirten Çavuşoğlu, eğitimin kesintiye uğramaması amacıyla ihtiyaç duyulan bölgelerde prefabrik dersliklerden yararlanıldığını, ayrıca “Bir Okul da Sen Yap, Bir Tuğla da Sen Koy” projesinin hayata geçirildiğini anlattı.

Bu kapsamda 128 okulun deprem dayanıklılık testlerinin tamamlandığını, 69 okulun güçlendirme programına alındığını ve 40 okuldaki güçlendirme çalışmalarının tamamlandığını açıklayan Çavuşoğlu, çalışmalar sürerken eğitim altyapısının da yeni projelerle desteklendiğini söyledi.

-“6 yeni okul projesi için planlamalar devam ediyor”

30 yeni okul projesinin hayata geçirildiğini, 622 yeni dersliğin eğitim sistemine kazandırıldığını belirten Çavuşoğlu, laboratuvarlar, kütüphaneler, atölyeler, çok amaçlı salonlar ve spor alanlarının da eğitim altyapısına eklendiğini ifade etti. Çavuşoğlu, 16 okulda ek derslik binalarının tamamlandığını, 6 okulda çalışmaların sürdüğünü ve 6 yeni okul projesi için planlamaların devam ettiğini kaydetti.

Çavuşoğlu, bugün internet erişimi olmayan okul kalmadığını belirterek, okullara bin 202 akıllı tahta, 3 bin 294 bilgisayar, 2 bin 72 klima, 27 bin 195 öğrenci sandalyesi, 18 bin 675 öğrenci sırası ve 2 bin 216 güvenlik kamerası kazandırıldığını, 190 yeni akıllı tahta ihalesinin tamamlandığını ve 500 yeni bilgisayarın daha okullara alınacağını açıkladı.

-“Yükseköğretimde önemli adımlar atıldı”

Yükseköğretimde önemli adımlar atıldığını belirten Çavuşoğlu, KKTC’nin Türk Akademisi’ne gözlemci üye olduğunu, üniversiteler ile akademisyenlerin TÜBİTAK projelerine erişiminin sağlandığını ve ENQA üyeliği sürecinin yeniden başlatıldığını ifade etti.

Dijital kayıt sistemiyle öğrenci kayıtlarının daha şeffaf hale geldiğini belirten Çavuşoğlu, YÖK ve YÖDAK iş birliğiyle kalite güvencesi çalışmalarının güçlendirildiğini, KKTC üniversitelerinin dünya sıralamalarında ilk 500 içerisinde yer almaya başladığını, kontenjanların artırıldığını ve burs türlerinin genişletildiğini söyledi.

-“Kalite güvence sisteminin 2026-2027 eğitim öğretim yılında tüm meslek liselerinde uygulanacak”

Mesleki eğitimin ülkenin kalkınmasındaki stratejik önemine dikkat çeken Çavuşoğlu, sektörün ihtiyaçlarına uygun programlar geliştirildiğini, 8 seviyeli yeterlilik çerçevesine bağlı sertifikasyon sistemi çalışmalarının tamamlandığını ve Yaşam Boyu Eğitim Merkezlerinin yeniden yapılandırıldığını belirtti.

Merkezlerde kurs çeşitliliğinin artırıldığını ifade eden Çavuşoğlu, bilgisayar, muhasebe ve İngilizce gibi alanlarda eğitimler verildiğini, 2025-2026 döneminde yaklaşık 500 sertifika programı düzenlendiğini ve 4 bine yakın kursiyerin bu programlardan yararlandığını söyledi.

AB destekli çalışmalar kapsamında 20 alanda 36 dalda yeni programlar hazırlandığını kaydeden Çavuşoğlu, kalite güvence sisteminin de 2026-2027 eğitim öğretim yılında tüm meslek liselerinde uygulanacağını açıkladı.

-“Öğretmenlerin hizmet içi eğitimlere katılım oranı yüzde 95’e ulaştı”

Çavuşoğlu, Zenginleştirilmiş Kitap Projesi kapsamında dört ders kitabına 221 karekod eklendiğini, öğrencilerin bu kodlarla eğitim videolarına doğrudan ulaşabildiğini ve uygulamanın diğer sınıflara da yaygınlaştırılacağını söyledi.

Girişimcilik ve finansal okuryazarlık derslerinin kademeli olarak programa dahil edildiğini belirten Çavuşoğlu, kolej öğrencilerine GCE, A-Level doğrultusunda ders seçme imkanı sağlandığını, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türk çocukları için de Türkçe öğretim materyalleri geliştirildiğini ifade etti.

“Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitimi Yasası”nın yürürlüğe girdiğini hatırlatan Çavuşoğlu, 2025 yılında 870 öğrenciye eğitsel değerlendirme ve danışmanlık hizmeti verildiğini belirterek, BEP uygulamaları, kaynak odaları ve destek hizmetlerinin daha da geliştirileceğini söyledi.

Mesleki Gelişim Sistemi’nin hayata geçirildiğini kaydeden Çavuşoğlu, öğretmenlerin hizmet içi eğitimlere katılım oranının yüzde 95’e ulaştığını, yapay zeka kullanımına yönelik eğitimlerin de programlara eklendiğini ifade etti.

-“ Şeffaf, hesap verebilir ve sürdürülebilir bir eğitim yönetimi anlayışıyla çalışmalar sürecek”

Lefkoşa’da 450 öğrenciye yetenek taraması yapıldığını, Olimpizm Festivali ile öğrencilerin sporla buluşturulduğunu belirten Çavuşoğlu, tam gün eğitimin kademeli olarak yaygınlaştırıldığını ve Namık Kemal Lisesi bünyesinde ilk kez Anadolu ve Fen Lisesi programlarının uygulanacağını açıkladı.

PGM iş birliğiyle Güvenli Okul Projesi’nin, ayrıca Yeşil Okullar ve Nesiller Buluşuyor projelerinin hayata geçirildiğini belirten Çavuşoğlu, MEBBİS dijital kayıt sisteminin de devreye alındığını söyledi.

Sunumunun sonunda gelecek dönem hedeflerini paylaşan Çavuşoğlu, eğitimde kaliteyi daha da yükseltmeyi, dijital dönüşümü hızlandırmayı, mesleki eğitimi güçlendirmeyi, özel eğitim hizmetlerini geliştirmeyi ve yükseköğretimde uluslararası iş birliklerini artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Şeffaf, hesap verebilir ve sürdürülebilir bir eğitim yönetimi anlayışıyla çalışmalarını sürdüreceklerini vurgulayan Çavuşoğlu, çağın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, milli ve manevi değerlerine bağlı, üretken nesiller yetiştirme hedefi doğrultusunda eğitim yatırımlarına kararlılıkla devam edeceklerini söyledi.

-Savaşan: “Çalıştay çıktıları UBP’nin gelecek vizyonuna yön verecek”

UBP Genel Sekreteri Ahmet Savaşan, Eğitim Komitesi’nde yaptığı değerlendirmede, gerçekleştirilen çalışmaların KKTC’nin geleceğine yönelik politika ve projelerin ortak akıl anlayışıyla geliştirilmesine katkı sunduğunu vurguladı.

Komite toplantılarında ele alınan görüş, öneri ve değerlendirmelerin UBP’nin gelecek dönem vizyonunun şekillenmesinde önemli bir yol haritası oluşturacağını belirten Savaşan, sürece katkı koyan başta Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür etti.