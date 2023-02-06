Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sabah 04.17'de yaşanan depremin şiddeti çevre illeri de sarstı. Kahramanmaraş'ın yanısıra, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da da binalar yıkıldı.

Başbakan Ünal Üstel, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye'ye ilk etapta 30 kişilik sivil savunma ekibiyle 8 özel donanımlı araç göndereceklerini açıklamıştı.

Yapılan bir diğer açıklamaya göre ise, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs’tan Adıyaman’a giden ve kendilerinden haber alınmayan sporcuların aileleriyle birlikte saat 15.00’de Türkiye’ye gidecek.