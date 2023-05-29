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Öğretmenler Yasası'ndaki eleştiriler üzerine söz alan Çavuşoğlu, Yasa tasarısıyla ilgili defalarca öğretmen sendikalarıyla görüşme çağrısı yaptıklarını ancak yanıt alamadıklarını kaydetti.

Çavuşoğlu, devamla şunları söyledi:

"Yasa tasarısının içeriğiyle ilgili defalarca onlara sorduk. Neye itirazınız var dedik? Tek bir maddeyi dahi gerekçe olarak sunmadılar. Hala bugün bize neye itirazları olduğu ile ilgili dönmediler. Biz hazırız. Gelsinler konuşalım. Eylem yapıyorlar ama net bir şikayet belirtmiyorlar. Deprem diyorlar, kalabalık sınıf diyorlar. Bunlar doğru ancak biz 40 yılda yapılmayan okulu kendi hükümetimiz döneminde yaptık. Tarihin en yüksek sayıda okul yapan hükümetiyiz"

Çavuşoğlu: "Öğretmen itibarsızlaştırılıyor" söylemlerini kınıyorum

"Öğretmen itibarsızlaştırılıyor" söylemlerini şiddetle kınadığını dile getiren Çavuşoğlu, "öyle olsaydı biz hizmet içi kurs mu düzenlerdik, AÖA'ya alınacak öğrenci sayısını artırır mıydık?" diye sordu.

"Öğretmenler sendika tarafından yanıltılıyor"

Çavuşoğlu devamla öğretmen sendikalarının, üyelerine gönderdiği bildiriye dikkat çekti. Bildiride 'torpille öğretmen alımı' ifadesi bulunduğunu söyleyen Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 'KHK sınav sırasından hiç şaşmadan öğretmen aldıklarını vurguladı. Ders saatlerinin düzenlenmesiyle ilgili bildiride ' 3-5 saat arası fazladan ders saati olacak' maddesinin bulunduğunu ifade eden Çavuşoğlu, 'siz çocuklarınızı bu kadar mı seviyorsunuz?' diye sordu. Öğretmenlerin yanıltıldığını belirten Çavuşoğlu, 'ek mesaisi ödenmek kaydıyla, öğretmenlerimizin bilgi birikiminden daha fazla yararlanmak amacıyla çalışma yaptık' ifadelerini kullandı.

Hizmet içi kurslara katılımı zorunlu yaptıklarını dile getiren Çavuşoğlu, 'bunu yaptık çünkü öğretmenlerimiz kurslara katılmıyordu' diye konuştu. Konuyla ilgili bildiride 'yanıltıcı ifadeler' bulunduğunu da dile getiren Çavuşoğlu, "siz hizmet içi kurs saatlerinin ve günlerinin ne olduğunu çok iyi biliyorsunuz, yanılmayın' dedi.

"Sendikacı arkadaşlar kendilerini göstermeye çalışıyorlar"

Sendikaların kendilerini göstermek amacıyla öğretmenleri yanıltarak eylem yaptıklarını anlatan Çavuşoğlu, "burada atılan sloganlar bu ülkenin menfaatine değildir. Biz ise ülkenin menfaatleri için uğraşıyoruz. Tavsiyem yasada yanlış buldukları maddeleri bize iletsinler. Bugüne kadar bir kelime söylemediler. Meclis'e diploma atacaklarına, yasayla ilgili tavsiyelerini atsınlar" dedi.

