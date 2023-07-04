Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıs Postası'na konuk olarak gündemi değerlendirdi.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın (KTÖS) yıl içinde Öğretmen Değişiklik Yasası ile ilgili yaptığı eylemlere de değinen Bakan Çavuşoğlu, “Sendikaların eylem ve grev hakkı yasaların güvencesi altındadır ancak maksadını aşmamalıdır grev hakları insanların hakkını engellememelidir” dedi.

“ÖĞRENCİLERİMİZİN SINAV HAKKI ELİNDEN ALINDI”

Öğretmenler Yasası ile ilgili başlayan eylemlerde sendikalara yüzlerce kez şikayetlerini sormalarına rağmen bir cevap alamadıklarını kaydeden Çavuşoğlu, “Bir kelime bile söylenmeyen bir grev dönemi geçirdik bu da öğrencilerimizin sınav hakkını elinden aldı” ifadelerini kullandı.

“BENİM OLMADIĞIM BİR GÜN DEYİM YERİNDE BAKANLIK BASILMIŞTIR”

Nazım Çavuşoğlu, öğretmenlerin maaşlarında yaptıkları grevlerden kaynaklı maaş kesintilerine de tepki gösterdiklerini dile getirerek, “Sendikalar bizlere saldırılmış hatta benim orda olmadığım bir gün deyim yerinde ise bakanlık basılmış” şeklinde konuştu.

“KESİNTİLERİ NASIL YAPALIM SORUMU CEVAPSIZ BIRAKTILAR”

“Diyalog kurmuyorlar beni dinlemiyorlar…” diyen Çavuşoğlu, kesintilerin nasıl yapılması gerektiği ile ilgili bir toplantı yaptıklarını ve bu toplantıda ‘kesintileri nasıl yapalım?’ şeklinde bir soru yönelttiğini kaydederek bu sorusunun da cevapsız kaldığını belirtti. Çavuşoğlu, “3 saat greve gittik diyorlar sonrasında görevlerini yerine getirdiler mi?” şeklindeki sorusunu yöneltti.

“Eylemler bittiğinde sınavlarımızı yapalım dedim ve kesinlikle reddettiler bunu kabul etmeyeceklerini söylediler” ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, 2. dönem ara sınav notu ile dönem notu oluşturarak geçme sistemi oluşturduklarını kaydetti.

“ÖĞRETMENİ KANDIRIYORLAR”

Bütünleme sınavlarını da ısrarla istediğinin altını çizen Çavuşoğlu, “Sendika yönetimi gidip öğretmene bakanlık çocukları üst sınıfa geçirmek istiyordu biz bu yöntemi bulduk dedi… Halbuki öğretmeni kandırıyorlar” dedi.

“SENDİKALAR YANLIŞ YOLDA BU YOLDAN DÖNEREK ÇAĞDAŞ SENDİKACILIK ANLAYIŞI İLE HAREKET ETMELİLER”

Sendikaların yanlış yolda olduğunu ve bu yoldan dönerek çağdaş sendikacılık anlayışı ile hareket etmeleri gerektiğini vurgulayan Nazım Çavuşoğlu, depreme dayanıklı okul binaları konusuna da işaret ederek, “Eğitim Bakanlığı tetkikleri yapmıyor diyorlar biz tetkikleri inşaat mühendisliği odasına verdik…” şeklinde konuştu.

Bu hizmeti sunacak olanın mühendisler olduğuna değinen Çavuşoğlu, “Biz odayı her gün aramaya devam ediyoruz. Kaynağı da meclisten geçmesi ile birlikte tasarladık” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, “İnşaat mühendislerinin bize bu hizmeti verdiği gün biz arazide olacağız. Onlar ne derse de onu yapacağız” dedi.

“YENİ DÖNEMİN SAĞLIKLI BAŞLAMASINI İSTİYORUM EĞER BUNU YAPAMAZSAK ÇOCUKLARIMIZA ZARAR VERMİŞ OLACAĞIZ”

Yeni dönemin hırsla, yenmekle veya yenilmekle yönetilen bir duygu seline kapılmaması gerektiğini kaydeden Bakan Çavuşoğlu, “Yeni dönemin sağlıklı başlamasını istiyorum eğer bunu yapamazsak çocuklarımıza zarar vermiş olacağız” diyerek, herkesin görevini yaparken daha sağlıklı düşünmesi gerektiğine dikkatleri çekti.

“Birbirimizi ötekileştirmemeliyiz zor duruma sokmamalıyız. Benim böyle bir hedefim ve hevesim yok” diyen Çavuşoğlu, öğretmenlerin halkın çocukları için kendilerinin de halkın tamamı için çalıştığını söyledi.

Kaynak: Kıbrıs Postası