Yürütülen çalışmalarda, öğrencilerin can güvenliği öncelikli tutulurken eğitim öğretimin kesintiye uğramaması için gerekli düzenlemelerin hayata geçirildiği bildirildi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, 10 derslikte yaklaşık 300 öğrencinin eğitim gördüğü Polatpaşa İlkokulu, tam öğretmen ve idari kadrosuyla yeni eğitim öğretim yılına başladı.

Yaz döneminde iki blok güçlendirme çalışmaları kapsamına alındı, 2 ek derslik inşasında da sona yaklaşıldı.

"Önce can güvenliği" denilerek, Mormenekşe İlkokulu’nda da kapsamlı güçlendirme çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar süresince öğrencilerin eğitimden uzak kalmaması amacıyla okul bahçesine kurulan prefabrik sınıflarda dersler kesintisiz şekilde sürdürülüyor.

Okullarda güçlendirme çalışmaları risk sıralamasına göre devam ederken, temel önceliğin öğrencilerin ve öğretmenlern can güvenliği olduğunun bir kez daha altı çizildi. Çalışmalar eğitim öğretimin sürekliliğini sağlayacak şekilde planlanarak ilerliyor.