Çavuşoğlu mesajında; "Kahramanmaraş ve çevresinde meydana gelen büyük felakette maalesef bizde çocuklarımızı, eğitmenlerimizi ve velilerimizi kaybettik. Aradan geçen bunca zamana rağmen onları unutmadık, unutturmayacağız. Şampiyon Meleklerimiz kalbimizden hiçbir zaman çıkmayacak… İlelebet yaşatılacaklar” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Adıyaman’da gördükleri manzaranın “bir kum yığını” olduğunu belirterek, “Altı gün hiç durmadan, son çocuğumuzu almak için mücadele ettik. İsias katillerinin yapmış olduğu inşaat onları canlı çıkarmamıza izin vermedi” dedi.

"Verilen hukuk mücadelesi, Kıbrıs Türk halkının mücadelesidir.

Çavuşoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İsias katilleri beklediğimiz cezayı alana kadar hukuk mücadelesi devam edecek. Şampiyon Melekler adına verilen hukuk mücadelesi Kıbrıs Türk halkının mücadelesidir. Hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

Bu büyük kayıp, yüreklerimizde silinmez izler bıraktı. Ancak biliyoruz ki, Şampiyon Meleklerimizin anıları, bizlere ilham vermeye, dayanışmanın ve sevginin gücünü hatırlatmaya devam edecek. Onların adını ve değerlerini daima yüreklerimizde taşıyacak, şanlarını sonsuza dek yaşatacağız.”

Bakan Çavuşoğlu, Şampiyon Melekleri rahmetle anarak, yakınlarına ve tüm topluma sabır diledi.

Çavuşoğlu, KKTC olarak Türkiye ile her zaman dayanışma içinde olduklarını belirterek, Türk halkının acısını da bu vesile ile bir kez daha paylaştıklarını ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu, 6 Şubat depreminde KKTC'nin deprem bölgesine yardım göndermek için tüm imkanlarını seferber ettiğini, arama-kurtarma ve sağlık hizmetleri konusunda da destek sağladıklarını anımsattı.