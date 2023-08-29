ÖZEL HABER

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıs TV ekranlarında yayınlanan 'Detay' adlı programa katılarak, Aytuğ Türkkan'ın sorularını yanıtladı.

Bakan Çavuşoğlu, ders kitaplarındaki değişiklikle ilgili yaptığı açıklamada, "Talim Terbiye Kurulu bu kitaplarla ilgili çalışmalara başladı. Türkiye ile imzalanan protokolde de bununla ilgili bir madde var. Ortak değerlerin gözden geçirilmesi gerekiyor. Türkiye ve KKTC Talim Terbiye Kurumu çalıştı ve iki kurum bunu yetiştirebilmek adına 25 kişilik KKTC'den 150 kişi de Türkiye'den ekipler oluşturduk. Bizim ekibimiz Türkiye'ye gitti, çalışma yaptılar. Kitapların resimleri, grafik tasarımları, eksik görülen taraflar, öğrenciye ne daha faydalı olur bayağı bir toparlama yaptılar. Kitaplarda çok kültürlülüğü öğretebilmek adına bir düzenleme yapıldı" ifadelerini kullandı.

"EĞİTİMCİLER DE KİTAPLARDAN MEMNUN..."

Tartışma yaratan kitapçığı incelediğini söyleyen Çavuşoğlu, "Ben oraya gönderdiğim ekibe güveniyorum. Yapılan çalışmaları her gün takip ettim, bilgi aldım. Arkadaşlarımla Talim Terbiye Kurulu başkanımla görüştüm. Başkanım bana "sıkıntı yok" dedi. Tartışma olunca kitapları bir kez daha inceledim. Eğitimcilerden de aldığım geri dönüşlere bakacak olursak kitaplar çok güzel bir noktaya geliyor. Pedagojik olarak uygun, gelişmiş kitaplar. Bu kitaplar çok kültürlülüğü anlatıyor. Eylem yapmak yersizdir" açıklamasını yaptı.

"ÇOK MODERN..."

Çavuşoğlu, "Çok güncel çok modern kitaplarımız var. Aile bireylerini anlatan bir sayfa var. 'Hala' kişisi burada tesettürlü anlatılıyor. İnsanların inanç özgürlüğü olduğu gibi kılık kıyafet özgürlüğü de var. Tüm aileyi anlatıyor yengenin başı açık, hala tesettürlü. Bu çok normal bir şey" dedi.

"TOPLUMU RAHATSIZ EDEN BİR EY YOK..."

Kitaplarda Filistin ve Hindistan'dan örnek verildiğini kaydeden Çavuşoğlu, açıklamasına şöyle devam etti:

"Filistin ve Hindistan'dan örnek verilmesi sorun ama Avrupa şehirlerinden örnek verilse sorun olmayacak. Bir kaşık suda fırtına kopartılıyor. Bu örneklerle çocuklara ödev verilecek ülkelerin aile yapıları araştırılacak. Bu kitabın içinde yüzlerce resim var. Bu kitabın içinde Hz. İsa'nın resmi de var. Nasıl tesettürlü kadın resmi var, Hz. İsa'da var. Bu toplum Türktür, müslümandır. KKTC halkının kendi içinde de teyzemiz yengemiz var tesettürlü olabilir. Artık bu kıyafet tartışmasını bırakmamız gerekiyor. Gençlerimiz istediği kıyafeti geyer, herkes inançları doğrultusunda istediğini giymeli. Biz kitabımızın arkasındayız. Toplumu rahatsız edecek bişey olsa ben zaten müdahale ederdim ama yok."

"SENDİKALAR MEMNUN PERŞEMBE GÜNÜ EYLEME KATILMAYACAKLAR..."

Çavuşoğlu, "Gelsin eylemciler ben onlara bu kitaplardan hediye edeyim, bakayım bu eyleme devam edeceklermi? Bu söylemlerle bizim kitabımızın hiçbir alakası yoktur. Öğretmen sendikaları da bu kitapları inceledi, psikologlardan da görüşler alındı resimlere takıntı yapılmadı. Bilimsel anlamda değerlendirilecek bu. Öğretmenlerin bir çoğu kitapların yeni güncellenmiş modelinden memnun. Şikayet yok. Sendikalar memnun ve perşembe günü eylemde olmayacakları bilgisini aldım ben. Kendileri söyledi" diye konuştu.