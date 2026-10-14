Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çavuşoğlu, Kıbrıs TV’de Seher Akbağ’ın sunduğu programa konuk oldu.

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) 2024 sonrasında sınavsız istihdam yapıldığı ve 29 kişilik bir liste bulunduğu yönündeki iddiaları reddeden Çavuşoğlu, “2024’ten beri biz orada istihdam yapmadık, yaptırmadık da…” dedi.

Çavuşoğlu, döner sermaye kapsamında uzun yıllardır part-time çalışanlar bulunduğunu ve bunların yeni istihdam olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti.

İstihdamların eşgüdüm komitesinin onayına bağlı olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, DAÜ’nün ekonomik yapısının sürdürülebilir hale getirilmesi amacıyla maaş kesintisi ve iç borçlanma gibi zor kararlar aldıklarını söyledi.

- “DAÜ’nün ekonomik yapısının toparlanmasına yönelik çalışmalar sürüyor"

DAÜ’nün ekonomik yapısının toparlanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü dile getiren Çavuşoğlu, çalışanlardan yapılan iç borçlanmalara ilişkin de yeni bir adım atmayı planladıklarını açıkladı.

Çavuşoğlu, iç borçlanmanın tamamı olmasa da belirli bir bölümünün iade edilmesi için takvim başlatmayı hedeflediklerini söyledi.

Bütçe uygulamaları ve performansların değerlendirileceğini ifade eden Çavuşoğlu, iadelerin devletin imkanları çerçevesinde başlatılacağını kaydetti.

Çavuşoğlu, Türk Maarif Koleji’nde bir öğretmenin ders içeriğine ilişkin gündeme gelen iddialarla ilgili ise soruşturma ve incelemenin sürdüğünü belirtti.

- Öğrenci taşımacılığı ve tam gün eğitim tartışmaları

Öğrenci taşımacılığına da değinen Çavuşoğlu, sözleşme sürecinde bazı sıkıntılar yaşandığını, konuyla ilgili işlemlerin Yüksek Seçim Kurulu’ndan izin alınarak yürütüleceğini ifade etti.

Eylem ve grevlerin öğrencilerin eğitim hakkını aksatmaması gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, farklı kesimlerin hak arama yöntemlerinin çocukların eğitimini olumsuz etkilememesi gerektiğini kaydetti.

Çavuşoğlu, tam gün eğitim tartışmalarına ilişkin ise hiçbir eğitim sisteminin eksiksiz olmadığını, mevcut koşullarda mümkün olan en iyi eğitim modelini oluşturmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Öğrencilerin özel ders, etüt veya dershaneye ihtiyaç duymadan dünya genelindeki akranlarıyla rekabet edebilecek bir eğitim seviyesine ulaşmalarının hedeflenmesi gerektiğini belirten Çavuşoğlu, eğitimde fırsat eşitliğinin önemine işaret etti.