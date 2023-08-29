ÖZEL HABER

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıs TV ekranlarında yayınlanan 'Detay' adlı programa katılarak, Aytuğ Türkkan'ın sorularını yanıtladı.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem'in '5 bin öğrenci aç kalacak' açıklamasına işaret eden Çavuşoğlu, "Bu açıklamasının araştırma raporlarını bana sunsun. Ben bu yaklaşımı kabul etmem" dedi.

Çavuşoğlu, ülkede ekonomik bir eşitsizlik olduğunu kabul ederek, "Okul tabii eşitlik yeri... Dünyanın her yerinde bu farklılıklar olabilir ben İngiltere ve Finlandiya'yı inceledim. Orada 3 model var. Yemeğini kafeteryadan alan, evinden getiren ya da okul aile birliği tarafından gıdası finanse edilen çocuklar var. Devletin tüm öğrencilere yemek verdiği bir model dünyada yok" ifadelerini kullandı.

"ANLAYIŞ İSTİYORUM"

"Biz 57 bin öğrencinin yemek problemini çözemeyiz" diyen Çavuşoğlu, açıklamasına şöyle devam etti:

"Biz bu problemleri biliyoruz ondan 2 gün tam gün eğitim dedik zaten. Buna bir sabır anlayış istiyorum. Biliyorsunuz ek mesaiye geçtik ülkemizde biz normalde 41 saat, saat 16.00'a göre yaptıgımız çalışmayı hükümete de götürdük konuyu evet tam gün 2 gün olacak ama saat 3 buçuğa karar verildiği için okullar da 3 buçuğa kadar olacak. 10 saat olan ders sayısı 9 saate çekilmiş olacak. Okullar saat 3 buçuğa göre olacak. 4'e göre yapmıştık çalışmayı ama bir geri adım attık bu konuda."