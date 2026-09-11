Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, BRT’de yayınlanan “Gündem 12” programına telefonla katılarak, yeni eğitim yılı öncesinde öğretmen sendikalarının eleştirilerine yanıt verdi.

Çavuşoğlu, okulların güvenliği, öğretmen sayısı ve ders saatleri üzerinden yapılan değerlendirmelere tepki gösterirken, “Öğretmenler sendikalarının alışkanlıklarının dışında bir yönetim sergiliyoruz” dedi.

“GÜVENLİ OLMAYAN OKULLARI YIKIYORUZ, YENİDEN YAPIYORUZ”

Okulların yeni eğitim yılına hazırlanmasıyla ilgili çalışmaları anlatan Çavuşoğlu, güvenlik konusunun öncelikleri olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, “Biz okulları güvenli olmayanları yıkıyoruz. Yeniden yapıyoruz. Depreme daha dayanıklı olmaları için güçlendiriyoruz. Can güvenliği olmayan sınıfları boşaltıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“‘ÜSTÜNE BOYA SÜREYİM, GÖZ YUMAYIM’ DÖNEMLERİNİN ALIŞKANLIKLARINI BUGÜNE TAŞIYORLAR”

Öğretmen sendikalarının okulların hazır olmadığı yönündeki eleştirilerine de yanıt veren Çavuşoğlu, geçmiş dönemlerdeki uygulamalarla bugünkü yönetim anlayışı arasında fark olduğunu savundu.

Çavuşoğlu, “‘Ben üstüne boya süreyim, göz yumayım, gitsin’ şeklinde dönemlerin alışkanlıklarını bugüne taşıdıkları için…” ifadelerini kullandı.

Sendikaların okul çevrelerindeki inşaat çalışmalarını eleştirmesine de değinen Çavuşoğlu, bunun kendileri açısından farklı bir anlam taşıdığını söyledi.

“İNŞAAT ATIĞI VARSA ORADA BİR İŞ YAPILIYOR DEMEKTİR”

Çavuşoğlu, “Şu anda etrafta inşaat atığı gördüklerinde bunları fotoğraflandırıp aleyhimize kullanıyorlar diyorlar. Oysa bizim için o inşaat atıkları, etrafta inşaat yaptığımızı, tamir yaptığımızı, tadilat yaptığımızı, yeni bina yaptığımızı gösteriyor.” dedi.

Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Etrafta biraz tamir, tadilat varsa da inşaat atığı varsa orada bir iş yapılıyor demektir. Yani bakış açılarımız çok farklı.”

“ÖĞRETMEN SENDİKALARININ BU ALIŞKANLIKLARINI DEĞİŞTİRMELERİNİ BEKLİYORDUK”

Çavuşoğlu, sendikaların değerlendirmelerine ilişkin eleştirisini daha da netleştirerek, “Dolayısıyla onların bu alışkanlıklarını değiştirmelerini bekliyorduk.” dedi.

Yapılan çalışmaların eleştiri konusu değil, eğitim altyapısına yönelik yatırım olarak görülmesi gerektiğini savunan Çavuşoğlu, “Biz KKTC’nin toplam tarihinde var olandan daha fazla iş yapmanın gururuyla bu konuşmaları yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

ÖĞRETMEN SAYISI TARTIŞMASI: “DERS SAATLERİNE BAKILMALIYDI”

Öğrenci sayısının 58 binden 59 bine yükselmesine rağmen öğretmen sayısının yaklaşık 6 bin 500 seviyesinde kaldığı yönündeki sendika açıklamasını da değerlendiren Çavuşoğlu, tartışmanın farklı bir noktadan ele alınması gerektiğini söyledi.

Çavuşoğlu, “Öğretmenlerin kaç saat derse girdiğiyle ilgili olmalıydı.” dedi.

Öğretmenlerin görev ve sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmeleri konusunda yıllardır çalışma yürüttüklerini belirten Çavuşoğlu, öğretmenlerin ders saatleri üzerinden yapılan hesaplamalarda emekli olanlarla yeni göreve başlayan öğretmenlerin de dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

“HİÇBİR ÖĞRETMENİMİZ BELİRTİLEN DERS SAATİNİN ÜZERİNDE DERS VERMİYOR”

Çavuşoğlu, öğretmenlerin çalışma saatleri konusunda da net konuştu.

“Bizim hiçbir öğretmenimiz belirtilen ders saatinin üzerinde bir ders saatine girmiyor.” diyen Çavuşoğlu, ihtiyaç olması halinde gerekli düzenlemelerin yapıldığını söyledi.

Çavuşoğlu, “Biz sorumluluğumuzun bu anlamda da farkındayız. Biz onu yerine getiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

“TOPLUMU EKSİK BİLGİLERLE MANİPÜLE ETMEK…”

Sendikaların açıklamalarının toplumda yanlış bir algı oluşturduğunu savunan Çavuşoğlu, Tamamen bir manipülasyondur” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, sendikaların yaklaşımını eleştirerek, “Hiçbir şeyin üzerine bir şey koymadan aynen soğuk savaş dönemindeki sendikacılığı yapmaya devam ediyor.” dedi.

ÇAVUŞOĞLU: “BİZ ÖĞRETMEN SENDİKALARININ ALIŞKANLIKLARININ DIŞINDA BİR YÖNETİM SERGİLİYORUZ”

Bakan Çavuşoğlu, açıklamalarının genelinde öğretmen sendikalarının eleştirilerine karşı yönetim anlayışlarını savundu.

Çavuşoğlu’nun bu konudaki mesajı netti:

“Öğretmenler sendikalarının alışkanlıklarının dışında bir yönetim sergiliyoruz.”

OKULLAR PAZARTESİ VE SALI GÜNÜ AÇILIYOR

Çavuşoğlu ayrıca yeni eğitim yılının başlangıç tarihini de açıkladı. Buna göre ilkokullar pazartesi, ortaöğretim ise salı günü açılacak. Çavuşoğlu, yeni eğitim yılının öğrenciler, veliler, öğretmenler, çalışanlar ve tüm halk için hayırlı olmasını diledi.

HADEME TARTIŞMASI: “SENDİKANIN KADRO TALEBİNİN ARKASINDA ÜYE SAYISINI VE AİDAT GELİRİNİ ARTIRMA AMACI VARDIR”

Bakan Çavuşoğlu, okullardaki hademe hizmetlerine yönelik eleştirilere de yanıt verdi.

2000’li yıllarda taşeron sistemine geçildiğini belirten Çavuşoğlu, kadrolu hademelerin emekli olmasıyla birlikte temizlik hizmetlerinin devlet politikası doğrultusunda şirketler aracılığıyla yürütüldüğünü söyledi.

Her yıl emekli olan hademe sayısına göre ihale kapsamında artış yapıldığını ve ihtiyaç duyulan hademe hizmetinin bu şekilde karşılandığını kaydetti.

Kamu-İş’in hademelerle ilgili eylemine de değinen Çavuşoğlu, geçmişte hademelerin kadroya alınması yönündeki eylemlerin bazı taşeron firmalarda çalışanların işsiz kalmasına neden olduğunu ileri sürdü.

Çavuşoğlu, sendikanın kadro talebinin arkasında üye sayısını ve aidat gelirlerini artırma amacı bulunduğunu iddia ederek, emekçilerin bu amaçla kullanılmaması gerektiğini savundu.