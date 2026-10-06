Belediye tarafından yapılan açıklamaya göre, çocuk parkı belediyenin öz kaynaklarıyla gerçekleştirildi.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, açılışta yaptığı konuşmada, çocukların yeni parkta oynarken yüzlerine yansıyan mutluluğun görülmeye değer olduğunu belirterek, yapılan çalışmanın en güzel karşılığının çocukların yüzündeki tebessüm olduğunu belirtti.

Belediyeciliğin yalnızca yol, altyapı ve fiziki yatırımlardan ibaret olmadığını kaydeden Tuğlu, “Çocuklarımızın güvenle oynayabileceği alanlar oluşturmak, okullarımızın ihtiyaçlarına katkı sağlamak ve çocuklarımızın sosyal gelişimini desteklemek belediyecilik anlayışımızın önemli bir parçasıdır.” ifadesini kullandı.

Tuğlu, bu anlayışla eğitimden spora, sosyal yaşamdan çocukların kullanacağı güvenli alanlara kadar bölge geleceğine değer katacak çalışmaları hayata geçirmeye devam edecekleri sözünü de verdi.

“Halkımız için, geleceğimiz için çalışıyoruz.” diyen Tuğlu, yeni oyun parkının hayırlı olması temennisinde de bulundu.