Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 19 Ekim 2026 tarihinde Çayırova’da, İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından S.S.’ye (E-60) ait ikametgâhta arama gerçekleştirildi.
Yapılan aramada, KKTC’ye ithali yasak olan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi menşeli çeşitli markalarda 14 adet canlı av tüfeği fişeği ile 250 adetlik yasal depolama sınırını aşan toplam 380 adet canlı av tüfeği fişeği tespit edildi.
Söz konusu fişekler polis tarafından emare olarak alınırken, S.S. tutuklandı.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.