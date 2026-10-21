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Çelebi, 2026-2027 Akademik Yılında öğrenim gören tüm öğrencilere başarılar diledi.

Çelebi, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminde yükseköğrenim burslarından yararlanan öğrencilerin de https://yobis.mebnet.net adresinden başvurularını online olarak yenilemeleri gerektiğini vurguladı.

Başvuruların, https://yobis.mebnet.net adresinden online olarak yapılabileceğini kaydeden Çelebi, başvurular ile ilgili ayrıntılı bilgiye aynı adresin “Önemli Bilgiler” bölümünden ulaşılabileceğini ifade etti.

Çelebi yaptığı yazılı açıklamada, Burs Tüzüğü’nün 6’ncı maddesi uyarınca 14 Eylül’de başlayan burs başvurularının, 31 Ekim’e kadar devam ettiğine dikkat çekti.

Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Behçet Çelebi, 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi yüksek öğrenim burs müracaatlarının devam ettiğini belirtti.

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