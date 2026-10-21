Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Behçet Çelebi, 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi yüksek öğrenim burs müracaatlarının devam ettiğini belirtti.

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Çelebi yaptığı yazılı açıklamada, Burs Tüzüğü’nün 6’ncı maddesi uyarınca 14 Eylül’de başlayan burs başvurularının, 31 Ekim’e kadar devam ettiğine dikkat çekti.

Başvuruların, https://yobis.mebnet.net adresinden online olarak yapılabileceğini kaydeden Çelebi, başvurular ile ilgili ayrıntılı bilgiye aynı adresin “Önemli Bilgiler” bölümünden ulaşılabileceğini ifade etti.

Çelebi, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminde yükseköğrenim burslarından yararlanan öğrencilerin de https://yobis.mebnet.net adresinden başvurularını online olarak yenilemeleri gerektiğini vurguladı.

Çelebi, 2026-2027 Akademik Yılında öğrenim gören tüm öğrencilere başarılar diledi.