Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi’ye silahlı saldırı düzenleyen S.E. bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Mehmet Salih Yavuz, 27 Aralık 2022 tarihinde Dikmen'de sakin S.E.nin sabah 07.30 raddelerinde Dikmen Belediye meydanında temizlik işlerini yaptığı sırada Başkan Yüksel Çelebi'nin ‘kendisini başka yerde temizlik yapması konusunda uyardığı’ gerekçesiyle aralarında çıkan sözlü tartışma neticesinde ikametgahına giderek, adına kayıtlı Sarsılmaz marka 117627 seri numaralı bindirikli av tüfeğini ve 10 adet canlı av fişeğini alıp kullanımında bulundurduğu DA 733 plakalı Renault Brodway marka salon aracın bagaj kısmına koyduktan sonra saat 08.45 raddelerinde belediye ambarının bulunduğu yere giderek burada bulunan Çelebi ile aralarında çıkan sözlü tartışma neticesinde aracının bagaj kısmında bulundurduğu av tüfeğini alması üzerine orada bulunan belediye çalışanı olarak görev yapan Hasan Altunoğlu’nun üzerine doğru geldiğini görmesi üzerine yere bir el ateş edip şiddet tehdidinde bulunduktan sonra ambar giriş kısmında bulunan Çelebi’nin arka kapıdan boş tarla içerisinde koşarak oradan uzaklaştığını söyledi.

Yavuz, S.E.nin olay yerinde tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklandığını, olayda kullanılan av tüfeği, 9 adet canlı av fişeği, olayda kullanılan 1 adet boş kartuj ve kullanımında bulundurduğu DA 733 plakalı Renault Brodway salon araç emare olarak alındığını aktardı.

Polis memuru Yavuz, zanlının iki kez mahkemeye çıkarılarak hakkında 7 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde şikayetçi sayısının arttığını söyledi.

Yavuz, olay anında zanlıyı sakinleştirmeye çalışan belediyenin şube amiri ile belediye personelinin zanlının kendilerine tüfek doğrultup, ‘yaklaşmayın gebertirim’ dediğini anlatarak, şikayette bulunduklarını açıkladı.

Gerekli soruşturmanın yapıldığını, kamera görüntülerinin incelendiğini belirten Yavuz, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 20 bin nakit teminat yatırması ve iki kişinin 100’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartı ile tutuksuz yargı kararı verdi.