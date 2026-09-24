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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı’nın Cyprus Forum 2026 programındaki unvanının değiştirilmesinin ardından forumdan çekilmesiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Çeler, Harmancı’nın önce “Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı” olarak programda yer aldığını, ELAM’ın tepkisinin ardından unvanının “Lefkoşa’nın Kıbrıslı Türk toplumunun lideri” şeklinde değiştirilmesini ve Harmancı’nın bu değişikliği kabul etmeyerek forumdan çekilmesini eleştirdi. Yaşananların yalnızca bir unvan tartışması olmadığını belirten Çeler, müdahalenin Kıbrıslı Türklerin kurumlarının ve seçilmiş temsilcilerinin statüsüne ilişkin daha geniş bir mesele ortaya çıkardığını ifade etti.

“ELAM’IN VETO YETKİSİ YOKTUR”

Çeler, Kıbrıs Türk toplumunun seçilmiş temsilcilerinin ve kurumlarının herhangi bir siyasi partinin itirazı doğrultusunda yeniden tanımlanmasının kabul edilemeyeceğini belirterek, “ELAM’ın Kıbrıs Türk toplumunun iradesini, kimliğini ve günlük hayatını ilgilendiren meseleler üzerinde veto yetkisi yoktur” dedi.

İki toplumlu etkinliklere ve diyaloğa karşı olmadıklarını vurgulayan Çeler, itirazlarının bu temasları engellemeye yönelik müdahalelere olduğunu kaydetti. Kıbrıslı Türklerin çocuklarının futbol oynayabilmesi, kültür ve sanat etkinliklerine katılabilmesi, sivil toplum temsilcilerinin bir araya gelebilmesi ve iki toplumdan insanların ortak platformlarda buluşabilmesinin olağan ve meşru olduğunu ifade etti.

Çeler, “Asıl mesele Harmancı’nın bir foruma katılıp katılmaması değildir” diyerek şöyle devam etti:

“Asıl mesele, Kıbrıs Türk toplumunun meşru varlığının ve iki toplum arasında kurulması gereken iletişim kanallarının aşırı sağ bir siyasi parti olan ELAM’ın müdahaleleriyle sürekli olarak tartışma konusu yapılmasının normalleştirilip normalleştirilmeyeceğidir. Biz bunu normalleştirmeyeceğiz.”

“LEFKOŞA’DAKİ BELEDİYE YAPISININ TARİHİ 1974’TEN ÖNCEYE UZANIYOR”

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin tarihinin 1974 sonrasına indirgenemeyeceğine dikkat çeken Çeler, Kıbrıslı Türklerin Lefkoşa’daki ayrı belediye yapısının 1950’li yıllara uzandığını ve 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası’nın 173. maddesinin Lefkoşa’daki iki belediyeli yapıya ilişkin düzenlemeler içerdiğini belirtti.

Çeler, Lefkoşa’nın iki tarafındaki belediyeler arasında yıllardır sürdürülen iş birliğinin de iki toplumlu ortak yaşamın yalnızca siyasi bir söylem olmadığını ortaya koyduğunu söyledi.

Bu iş birliğinin güncel örneklerinden biri olarak Haspolat’taki Lefkoşa Atık Su Arıtma Tesisi’ne AB finansmanıyla kurulan güneş enerjisi sistemini gösteren Çeler, projenin açılışında LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile Lefkoşa Bölgesi Yerel Yönetim Örgütü Başkanı Konstantinos Yorgacis’in birlikte yer aldığını hatırlattı.

Çeler, iki toplumun ortak kullandığı altyapılar ve ortak ihtiyaçlar üzerinden yürütülen iş birliklerinin, temasın günlük yaşamda zaten var olduğunu gösterdiğini belirterek, Kıbrıs’ın geleceğinin toplumları birbirinden uzaklaştıran müdahalelerle değil, temas ve diyalogla şekillenmesi gerektiğini vurguladı.

“BÖLÜNMÜŞLÜĞÜ AŞACAK SİYASETE İHTİYACIMIZ VAR”

Harmancı’nın forumdan çekilme kararını desteklediklerini belirten Çeler, bunun kendisine ve temsil ettiği kuruma yönelik yaklaşımı kabul etmemesi bakımından önemli olduğunu ifade etti.

Çeler, Kıbrıs’ta gerçek bir barış ve uzlaşı hedefleniyorsa iki toplum arasındaki temasın azaltılmaması, aksine artırılması gerektiğini belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

“Bizim ihtiyacımız bölünmeyi yeniden üreten siyasetler değil, bölünmüşlüğün aşılmasını sağlayacak siyasettir.”