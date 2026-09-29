Çeler, ülkeyi ayağa kaldırmanın yolunun, yolsuzlukların soruşturulması, kamu yönetiminde liyakat ve hesap verebilirliğin sağlanmasından geçtiğini belirtti.

TDP’den yapılan açıklamaya göre Çeler, Cemre Akar’ın Diyalog TV’de hazırlayıp sunduğu programa konuk oldu.

Çeler, burada yaptığı konuşmada, dar gelirli yurttaşların yaşam koşullarının ağırlaştığını; sağlık, eğitim ve hayat pahalılığı alanlarında sorunlar yaşandığını savunarak, seçimler öncesinde farklı kesimlere yönelik ekonomik katkıların gündeme getirilmesini eleştirdi. Çeler, ekonomik sıkıntıların yeni ortaya çıkmış gibi ele alınmasının “toplum açısından kabul edilebilir olmadığını” söyledi.

Milletvekili dokunulmazlıklarının yeniden ele alınması gerektiğini ifade eden Çeler, dokunulmazlıkların tamamen kaldırılmasının anayasa değişikliği gerektirdiğini kaydetti.

- “Karma oy konusunda vatandaşlardan oy istemedim”

TDP ile Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) arasındaki iş birliği tartışmalarına değinen Çeler, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ve belediyelerdeki iş birliklerini hatırlattı.

Çeler, TDP’nin kendisine hükümet etme görevi verilmesi halinde ilgili bakanlıklar aracılığıyla halkla birlikte çalışacağını, muhalefet görevi verilmesi halinde ise aynı anlayışla mücadele edeceğini söyledi.

Karma oyun kaldırılması tartışmasına da değinen Çeler, geçmişte çok sayıda karma oy almasına rağmen seçmenlerden kendisi için karma oy kullanmalarını istemediğini, parti mührünün kullanılmasını tercih ettiğini belirtti.

– “Biz sermaye düşmanı değiliz”

TDP’nin seçim hazırlıklarına da değinen Çeler, parti içerisinde kamuoyunda çok görünür olmayan ancak uzun süredir çalışan güçlü kadroların bulunduğunu söyledi.

Aday ve kadro tanıtım etkinliklerinin de gelecek süreçte gerçekleştirileceğini ifade eden Çeler, liyakatın TDP açısından temel bir ilke olduğunu vurguladı; Çalışma Bakanlığı yaptığı dönemde müsteşarlara dokunmadığını, bürokrasiyle bağlarını koparmadığını ve partizanca atamalar yapmadığını belirtti.

TDP’nin sermayeye karşı olmadığını belirten Çeler, yatırımlarda toplum yararının gözetilmesi, adil vergilendirme ve yerel iş gücünün desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Ulusal sermayenin ve yatırımcıların korunması gerektiğini belirten Çeler, dijitalleşmenin bürokratik engelleri azaltmak ve kamu hizmetlerini daha etkin hale getirmek açısından önemli olduğunu kaydetti.

- “Nüfusumuzu bilmeden geleceği planlayamayız”

Türkiye ile ilişkilere yönelik eleştirilere de yanıt veren Çeler, TDP’nin Türkiye ile ilişkiler konusunda iletişim ve diyaloğu hiçbir zaman reddetmediğini söyledi.

Nüfus bilinmeden eğitim ve kamu hizmetlerinin planlanamayacağını vurgulayan Çeler, ülke geleceğinin doğru planlanabilmesi için nüfus sayımı yapılması gerektiğini kaydetti.

Çeler, eğitimin devletin geleceği açısından temel alanlardan biri olduğunu ifade ederek, “konteyner sınıflarda devam eden eğitim” eleştirisinde bulundu; olumsuz koşullara dikkat çekti.

Anayasa değişikliklerinin aceleye getirilmemesi gerektiğini kaydeden Çeler, taşeron çalışanların sorunları hakkında da konuştu; koşullarının da daha etkin denetlenmesinin öneminin altını çizdi.