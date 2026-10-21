Çeler, hem çalışanların haklarını hem de ulusal sermayeyi koruyacak ekonomik politikalar geliştireceklerini belirterek, yerli yatırımcıların desteklenmesi ve ekonomik sorunlara kalıcı çözümler üretilmesi için Meclis’te çalışacaklarını vurguladı.

Görüşmede GİAD Başkanı Yusuf Tekinay, Asbaşkan Turgut Deniz ve dernek yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu. Ziyarette ekonomik belirsizlikler, teşvik politikaları, asgari ücret ve yatırım ortamı ele alındı.

“İŞVERENLE EMEKÇİYİ KARŞI KARŞIYA GETİRMEYECEĞİZ”

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, çalışanlarla işverenlerin birbirini tamamlayan iki önemli unsur olduğunu belirterek, emeğin hakkını korurken sorumluluklarını yerine getiren işletmeleri de destekleyeceklerini söyledi.

Çeler, çalışanlarının haklarını gözeten işletmelerin haksız rekabete karşı korunması gerektiğini vurgulayarak, “Hem emeği hem ulusal sermayeyi koruyacağız. Her iki kesimin de geleceğini güvence altına alacak politikalar geliştireceğiz” dedi.

“YERLİ YATIRIMCIYI GÜÇLENDİRECEĞİZ”

Ulusal sermayenin korunmasının öncelikleri arasında olduğunu belirten Çeler, mevcut teşvik sisteminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Devlet desteklerinin işletmeleri bağımlı kılan değil, üretimi ve rekabet gücünü artıran bir yapıya kavuşturulacağını ifade etti.

Dijitalleşme, teknoloji ve yeni yatırım alanlarının desteklenmesiyle gençlere istihdam yaratılabileceğini belirten Çeler, yerli yatırımları güçlendirecek ve ekonomik belirsizlikleri azaltacak sürdürülebilir politikaları Meclis’te hayata geçirmek için çalışacaklarını vurguladı.

EKİNCİ: “SORUNLARA KALICI ÇÖZÜM ÜRETECEĞİZ”

TDP Genel Sekreteri Redif Ekinci, ülkenin temel sorunlarının sistemsizlik, vizyonsuzluk ve toplumsal yozlaşmadan kaynaklandığını belirtti. Hayat pahalılığı, ekonomi, sağlık, eğitim ve gençlerin göçüne karşı uzun vadeli politikalar geliştireceklerini ifade eden Ekinci, toplumun tüm kesimleriyle ortak akıl oluşturarak çözüm önerilerini Meclis’e taşıyacaklarını söyledi.

GİAD: “ÇALIŞAN VE İŞVEREN BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMELİ”

GİAD Başkanı Yusuf Tekinay, ekonomik sorunların bütüncül politikalarla ele alınması gerektiğini belirterek yatırım ortamının iyileştirilmesinin önemine dikkat çekti.

GİAD Asbaşkanı Turgut Deniz ise asgari ücret ve artan maliyetlerin işletmeler üzerindeki etkilerinin de göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguladı.

Görüşmede, yerli sermayenin desteklenmesi, emeğin korunması ve ekonomik sorunlara kalıcı çözümler geliştirilmesi için iş dünyası ile siyasetin iş birliği içerisinde çalışması gerektiği üzerinde duruldu.

