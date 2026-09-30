Çeler, siyasetin ayrıcalık alanına dönüşmemesi gerektiğini vurgulayarak milletvekillerinin tüm dokunulmazlıklarının kaldırılması gerektiğini söyledi.

“Bizim TDP olarak da söylediğimiz bir şey var, kürsü dokunulmazlığı vesaire. Hepsi kalksın. Hiç gerek kalmasın” diyen Çeler, siyasetçinin kullandığı dile ve yaptığı açıklamalara dikkat etmesi halinde hukuki süreçlerden kaçınmak için dokunulmazlığın arkasına sığınmasına gerek kalmayacağını ifade etti.

Çeler, siyasetçinin yurttaştan farklı bir ayrıcalığa sahip olmaması gerektiğini belirterek, kamu görevinin beraberinde hesap verebilirlik sorumluluğu taşıdığını vurguladı.

“Emeklilerin sıkıntısını şimdi mi hatırladınız?”

Çeler’in programdaki dikkat çeken başlıklarından biri de sosyal sigorta emeklilerine yapılacağı açıklanan 40 bin TL’lik ikramiye oldu.

Emeklilerin ekonomik sıkıntılarının aylardır, yıllardır devam ettiğini belirten Çeler, sorunların seçim döneminde hatırlanmasını eleştirdi.

Çeler, sosyal sigorta emeklilerine yapılacağı açıklanan 40 bin TL’lik ikramiyeye ilişkin değerlendirmesinde, Başbakan ve hükümetin emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntıları neden şimdi gündeme getirdiğini sorguladı. Emeklilerin aylardır, yıllardır ekonomik krizle mücadele ettiğini belirten Çeler, “Başbakanın aklına şimdi mi geldi bu insanların yıllardır ekonomik kriz çektiği? Bu insanların yaşadığı sıkıntıyı sadece seçim öncesinde mi hatırladınız?” ifadelerini kullandı.

Çeler, emeklilerin yalnızca seçim dönemlerinde hatırlanan bir kesim olmaması gerektiğine dikkat çekerek, sosyal devlet anlayışının seçim takviminden bağımsız biçimde işletilmesi gerektiğini belirtti.

“Torpil bekleyen vatandaş değil, çalışan bir sistem”

Çeler, vatandaşın herhangi bir işini çözebilmek için siyasetçiye, tanıdığa veya torpile ihtiyaç duymadığı bir kamu düzeninin kurulması gerektiğini söyledi.

Bakanlığı döneminden ilaç ödemelerini örnek gösteren Çeler, geçmişte vatandaşların ve eczacıların beklediği ödemelerin sistem üzerinden düzenli biçimde yapılmasını sağlayan uygulamaları anlattı.

“İnsanların torpil bekleme mekanizmasını gereksiz kılacağımız uygulamaları hayata geçireceğiz” diyen Çeler, siyasetin vatandaşın karşısında bir “torpil kapısı” değil, çalışan kamu sisteminin kurucusu olması gerektiğini vurguladı.

“Sağlık parası olanın değil, herkesin hakkı”

Çeler, sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan sorunlara da dikkat çekerek, genel sağlık sigortasının hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Sağlığın ekonomik güce bağlı olmaması gerektiğini vurgulayan Çeler, herkesin ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetine eşit ve nitelikli biçimde ulaşabileceği bir sistem kurulmasının önemine işaret etti.



Çeler, genel sağlık sigortasını TDP’nin öncelikli hedefleri arasında göstererek, yurttaşların sağlık hizmeti alırken ekonomik kaygılar yaşamayacağı bir kamu düzeninin oluşturulması gerektiğini ifade etti.

Çeler ayrıca TDP’nin seçmenle ilişkisinin koşulsuz parti bağlılığı üzerinden kurulmasını istemediklerini belirterek, siyasetin yurttaş tarafından sürekli sorgulanması ve denetlenmesi gerektiğini ifade etti.