“BELEDİYE ÖZEL ŞİRKET DEĞİLDİR”

Belediyedeki istihdam uygulamalarını eleştiren Çeler, özellikle yasakların son gününde yapılan istihdamların samimi olmadığını ileri sürdü. Yeni istihdam edilen kişilere yönelik bir eleştirisi olmadığını belirten Çeler, belediyenin bir kamu kurumu olduğunu vurgulayarak işsiz mimar ve mühendislerin de bulunduğuna dikkat çekti. Çeler, istihdamlarda kişisel yakınlık yerine liyakat ve eşit fırsatların gözetilmesi gerektiğini söyledi.

ASFALTLAMA ÇALIŞMALARINDA AYRICALIK İDDİASI

Belediyenin asfaltlama çalışmalarına da tepki gösteren Çeler, belediye başkanına ve yönetime yakın kişilerin evlerinin önüne, bahçelerine ve özel mülklerine kadar asfalt döküldüğünü iddia etti. Belediyecilik yasasına işaret eden Çeler, özel mülklerde gerçekleştirildiğini öne sürdüğü uygulamaların hangi yasal dayanağa göre yapıldığını sorgulayarak yönetimden açıklama istedi.

“ALTYAPI OLMADAN ÜSTYAPI OLMAZ”

Bölgedeki hızlı yapılaşmaya dikkat çeken Çeler, yeni binalar, rezidanslar, üniversite ve büyük projelerle birlikte altyapı ihtiyacının arttığını belirtti. Yeni projelere izin verilirken mevcut altyapının yeterliliğinin de dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Çeler, bölgede 8,5 yıldır kanalizasyon projesinin uygulamaya geçirilmediğini ileri sürdü.

Çeler, belediye yatırımlarının bölgenin ihtiyaçlarına göre planlanması ve altyapı sorunlarının öncelikli olarak ele alınması gerektiğini kaydetti.

ÜRETİCİYE DESTEK VE SU SORUNUNA ÇÖZÜM VAADİ

Tarımcıların, hayvancıların ve üreticilerin her zaman yanında olacaklarını belirten Çeler, destek fonları oluşturacaklarını ve özellikle Güney Mesarya’daki su sorununa yönelik iyileştirmeler yapacaklarını söyledi.

Değirmenlik ve Mesarya bölgesindeki üreticilerin hem bölge ekonomisi hem de ülke açısından önemli olduğunu ifade eden Çeler, göreve gelmeleri hâlinde üreticilerle birebir görüşerek ihtiyaçlarını belirleyeceklerini kaydetti.

Üreticilerin taleplerinin yalnızca seçim dönemindeki projelerle sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayan Çeler, belediyenin kendi kaynaklarını kullanarak ve gerektiğinde başka alanlarda tasarrufa giderek üreticilere destek sağlayabileceklerini belirtti. Çeler, tarımcıların ve hayvancıların sorunlarını ortak bir çatı altında toplayarak çözüm üretmek için çalışacaklarını ifade etti.