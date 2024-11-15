AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, 41'inci kuruluş yılını kutlayan Çelik, "41 kere maşallah diyelim. Bu dönem içerisinde çok yoğun mücadeleler verildi ve görüldüğü gibi bütün bu mücadeleler içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, egemen bir devlet olarak milletimizin göz bebeği, kardeş bir devlet olarak bir sürü badireleri atlatarak yoluna devam ediyor." dedi.

Rum kesimi ve Yunanistan'ın tuzak ve ambargolarıyla dünyanın çeşitli yerlerinde yürüttüğü dışlama faaliyetlerine rağmen KKTC'nin bölgede istikrarın temsilcisi olduğunu ve egemen bir devlet olarak varoluşunu sürdürdüğünü ifade eden Çelik, "Kıbrıs Türk'ünün her zaman yanında olduk, bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz. Bugün özellikle Rum kesiminin içine girdiği ilişki trafiğine dikkat edildiği zaman KKTC'nin varlığının hem egemen bir devlet olarak hem de bölge barışı açısından ne kadar kritik olduğu daha net görülmektedir." ifadelerini kullandı.