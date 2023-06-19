Montoya, hastanede hayatını kaybettiği düşünülerek cenaze töreni düzenlendi. Ancak, cenaze töreninde beklenmedik bir şekilde dirildiği ortaya çıktı.

Olay, Montoya’nın hastanede hayatını kaybetmesinin ardından gerçekleşti. Montoya’nın cenaze töreninde tabuta vurarak hayatta olduğunu gösterdiği görüldü. Bu şaşırtıcı durum, katılımcıları büyük bir şoka sürükledi.

Montoya’nın cenazesinde geçen 4 saat boyunca tabutta bekletildiği belirtildi. Montoya’nın oğlu, “Annem sol elini hareket ettirmeye başladı, gözlerini ve ağzını açtı. Nefes almaya çalışıyordu” şeklinde açıklamada bulundu.

Cenaze töreninde “dirilen” Montoya, tabuttan çıkarıldıktan sonra tekrar hastanenin yoğun bakım servisine götürüldü. Ancak, bugün yapılan açıklamaya göre Montoya, yoğun bakımda yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.

Ekvador Sağlık Bakanlığı, Montoya’nın yaşadığı iskemik inme nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattıklarını bildirdi.

Bu olay, Bella Montoya’nın cenaze töreninde yaşanan trajik bir hikayeyi gözler önüne serdi. İnsanların hayatının ne kadar kırılgan olduğu bir kez daha vurgulandı. Montoya’nın yaşadığı olay, aniden ortaya çıkabilecek beklenmedik durumların her zaman mümkün olduğunu hatırlatıyor.

Yetkililer, bu olayın ardından gerekli önlemlerin alınacağını ve benzer durumların yaşanmaması için güvenlik tedbirlerinin gözden geçirileceğini açıkladı.