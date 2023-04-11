Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Çağlayan Cesurer, Kanal Sim ekranlarında yayınlanan ve Damla Dabis’in hazırlayıp sunduğu ‘Haber Aktif’ adlı programa telefon bağlantısı ile katıldı.

EL-SEN Başkanı Cesurer, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile saat 15.00 sıralarında bir toplantı gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Toplantıda, fikirlerin, görüşlerin ve olması gerekenlerin ortaya koyulduğunu belirten Cesurer, “Ortak bir noktada buluşabilmek adına çalışma başlatıldı” dedi.

Cesurer, sendika olarak bazı talepleri olduğunu da belirterek, “Görüşmelere devam edilecek. Karşılıklı ortak akıl ile bir noktaya varılırsa değerlendirilecek” ifadelerini kullandı.

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