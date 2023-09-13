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6 Nijerya uyruklu şahsın isimleri ise şöyle:

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, yasaklı göçmen ilan edilen şahısların devletin yetki ve gücüne karşı entrika çevirmesi olasılığı bulunduğu belirtildi.

Konuyla ilgili harekete geçen Bakanlar Kurulu, ilgili şahısların “yasaklı göçmen” ilan edilmesine karar verdi.

Polis Genel Müdürlüğü’nün 10 Ağustos 2023 tarihli güvenlik raporu uyarınca, 6 Nijerya uyruklu şahsın “Black Axe” adlı çetenin üyesi oldukları ve yasa dışı faaliyetlerde bulunduklarının tespit edildi.

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