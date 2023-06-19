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Ziyaretin başında açıklama yapan Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin KKTC'yi yakından takip ettiğini belirterek, iki ülkenin yan yana çalışmaya devam edeceğini kaydetti.

Eski Kalkınma Bakanı olduğunu belirten Yılmaz, kalkınmanın kamu ve özel sektörün birlikte hareket etmesiyle gerçekleşeceğini belirterek, önümüzdeki günlerde özel sektör alanında da çalışmalarda bulunacaklarını kaydetti. Özel sektörün yatırım fırsatlarını iyi analiz ederek ve Türkiye'deki özel sektörle beraber çalıştırarak kalkınmayı en üst seviyeye çıkaracaklarını kaydetti.

Sıkıntıların olduğunu dile getiren Cevdet Yılmaz, 'tüm dünyanın hali ortada ancak istikrarla biz bunları aşacağız' diye konuştu. İstikrarın refah anlamına geldiğini belirten Yılmaz, iki ülkenin uyum içerisinde çalışmalarına devam ederek, ekonomik kalkınmanın sağlanacağını kaydetti.

Yılmaz, "Türkiye Yüzyılı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de yüz yılı olacaktır" diye konuştu.

Tatar: KKTC büyük bir dönüşüm içerisindedir

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da konuşmasında, asrın su projesinden sonra, kablo ile elektrik projesinin gündeme geldiğini belirterek, bunun KKTC için önemine vurgu yaptı. Bu projenin hayat bulması bizim için zaruridir diyen Tatar, 'desteklerinizle bunu da başaracağız' dedi.

KKTC'nin büyük bir dönüşüm içerisinde olduğunu kaydeden Tatar, KKTC'nin cazibe merkezi haline gelmekte olduğunun altını çizdi.

"Hem kamuda hem özel sektörle dönüşümle birlikte çağın getirdiklerini refah olarak vatandaşlarımıza sunmayı arzuluyoruz" diyen Tatar, Cevdet Yılmaz'a teşekkürlerini iletti.