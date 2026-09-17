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Cevdet Yılmaz 19 Eylül Cumartesi de Kalkanlı’da Güzelyurt Soğuk Hava Deposu açılışına katılacak.

Cevdet Yılmaz, Muratağa, Atlılar, Sandallar Şehitler Müzesi açılış töreninde de yer alacak.

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Temaslarına yarın başlayacak olan Cevdet Yılmaz, Ercan'da Başbakan Ünal Üstel ile ortak basın açıklaması yapacak.

Cevdet Yılmaz, yarın ve cumartesi bir dizi temaslarda bulunacak.

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