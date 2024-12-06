Yılmaz, görüşmeye ilişkin sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşım yaptı.

Yılmaz, paylaşımında, Türkiye ve KKTC arasındaki uyumlu ve verimli iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Türkiye ve KKTC’nin ortak hedefleri doğrultusunda tüm kurumlarımız arasındaki dayanışmayı ve iş birliğimizi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’na seçilen Ziya Öztürkler ve Başkanlık Divanı Üyelerini tebrik eden Yılmaz, şu mesajı paylaştı:

“Sayın Öztürkler’i ve Divan Üyelerini tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Bu vesileyle Kıbrıs Türkü kardeşlerime sevgi ve muhabbetlerimi iletiyorum.”