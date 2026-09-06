Çevre Koruma Dairesi Müdürü Yılmaz Altunterim başkanlığındaki teknik ekip, yangının çevresel etkileri ile tesisin mevcut durumuna ilişkin incelemelerde bulundu.

Yaklaşık 20-25 bin metrekarelik alanı etkileyen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken, Çevre Koruma Dairesi ekiplerinin de gerekli tespit ve değerlendirmeleri gerçekleştirdiği belirtildi.

Çevre Koruma Dairesi tarafından yapılan açıklamada, Güngör Çöp Alanı’nın rutin olarak denetlendiği ve denetimlere ilişkin raporların başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumlarla düzenli şekilde paylaşıldığı kaydedildi.

DENETİMLERDE EKSİKLİKLER TESPİT EDİLDİ

Açıklamada, bugüne kadar gerçekleştirilen denetimlerde alana getirilen atıkların döküm sonrasında gerekli şekilde toprakla örtülmediğinin ve entegre tesisin işletilmesinde öngörülen kurallar ile standartların yeterli ölçüde uygulanmadığının tespit edildiği belirtildi.

Çevre Koruma Dairesi tarafından hazırlanan raporlarda, Güngör Düzenli Depolama Tesisi’nin mevcut işletme koşulları nedeniyle düzenli depolama özelliğini önemli ölçüde kaybettiği ve alanın vahşi depolama niteliğine dönüşme riskiyle karşı karşıya bulunduğunun daha önce de ortaya konduğu ifade edildi.

İlgili kurumlara gönderilen resmi yazılarda ise Güngör Çöp Alanı’nın mevcut yapısının sürdürülebilir olmadığı, çevresel etkiler, halk sağlığı ve kamu güvenliği açısından ciddi riskler taşıdığı belirtilerek, gerekli rehabilitasyon çalışmalarının gecikmeksizin başlatılması gerektiğinin vurgulandığı kaydedildi.

GÜNGÖR İÇİN YENİ DÖNEM

Açıklamada, Güngör Düzenli Depolama Tesisi’ndeki sorunların kalıcı şekilde giderilmesi ve tesisin çağdaş, güvenli ve sürdürülebilir bir atık yönetim yapısına kavuşturulması amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile bir süredir yürütülen teknik çalışmaların son aşamaya geldiği belirtildi.

Çalışmalar kapsamında yalnızca mevcut sorunların giderilmesinin değil, tesisin rehabilite edilmesi, işletme modelinin yeniden düzenlenmesi, çevresel standartların yükseltilmesi ve modern atık yönetimi anlayışına uygun sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasının hedeflendiği ifade edildi.

Çevre Koruma Dairesi’nin temel yaklaşımının, Güngör’de yıllardır yaşanan sorunların geçici müdahalelerle değil, kalıcı ve sürdürülebilir bir modelle çözülmesi olduğu vurgulandı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili kurumlarıyla yürütülen çalışmaların tamamlanmasının ardından Güngör Düzenli Depolama Tesisi’nin çağdaş çevre standartlarına uygun şekilde yeniden yapılandırılması yönünde somut adımlar atılmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Son yangının da Güngör’de kalıcı bir dönüşümün artık ertelenemez bir gereklilik olduğunu bir kez daha ortaya koyduğu belirtildi.

Çevre Koruma Dairesi’nin, çevrenin ve halk sağlığının korunması amacıyla denetimlerini kararlılıkla sürdüreceği, Güngör’ün modern, güvenli ve sürdürülebilir bir atık yönetim tesisine dönüştürülmesi için ilgili tüm kurumlarla iş birliği içinde çalışmalarına devam edeceği ifade edildi.