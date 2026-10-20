Çevre Koruma Dairesi personelinin mesleki bilgi ve yetkinliklerinin geliştirilmesi, görev ve sorumluluklarını daha etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmelerinin sağlanması amacıyla yürütülen eğitim faaliyetleri devam ediyor.

Bu kapsamda, Polis Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Yıllık Hizmet İçi Eğitim Programı çerçevesinde, 8-16 Ekim tarihleri arasında Çevre Koruma Dairesinde görev yapan personele yönelik “Soruşturma Memurluğu Kursu” düzenlendi.

Polis Okulunda gerçekleştirilen kursta katılımcılara; görev ve sorumlulukları kapsamında ilgili yasal mevzuat, soruşturma süreçleri ve mesleki uygulamalara ilişkin teorik ve uygulamalı bilgiler aktarıldı.

Eğitim programıyla, Çevre Koruma Dairesi personelinin soruşturma süreçlerine ilişkin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, çevre mevzuatı kapsamında yürütülen iş ve işlemlerin daha etkin, düzenli ve sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi hedeflendi.