Narkotik Şubede görevli polis memuru Mustafa Yanaroğlu olayla ilgili olguları aktardı.

Polis, 18 Mart 2024 tarihinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince Girne Kaza Mahkemesi'nden temin edilen arama emrine binaen konu ikametgaha gidildiği sırada kapsamında, T.E.O.’nün ikametgahtan çıkmak maksatlı olarak kapıyı acımasına müteakip tespit edilerek yapılan üst aramasında giymekte olduğu ceketin sağ cebinde 14 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, ikametgaha giriş yapıldığı esnada, C.C.M.’nin ikametgahın oturma odasında elinde naylon poşet içerisinde muhafaza edilen yaklaşık 100 gram ağırlığında hintkenevirini 40 adet kırmızı çıtçıtı şeffaf naylonlara paketleme yapığı esnada tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Polis, ikametgahta 14.20 ile 14.50 saatleri arasında gerçekleştirilen aramada yine oturma odası içerisinde bulunan masa üzerinde bir adet gri renk hassas terazi, yine çekyat üzerinde 4 adet dıştan şeffaf renk naylonda muhafaza edilen yaklaşık her biri 25 gram olmak üzere 100 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve uyuşturucu satışından elde edilen 355 sterlin nakit para bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, mutfak tezgah dolabı üzerinde bir adet siyah renk araba anahtarı bulunması üzerine T.E.O.’den yapılan soruşturmalarda konu anahtarın apartmanın altında bulunan kendisine ait aracın olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Polis, ikametgahının altında park halinde bulunan J2 705 plakalı araçta yapılan aramada arka yolcu koltuğu üzerinde 9 adet koli bandı ile bantlanmış streç naylona sarılı vakumlu poşetler içerisinde yaklaşık 10 kilogram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu maddeler bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, her iki zanlı aleyhine 6 dava getirildiğini kaydetti. Polis, zanlı T.E.O.’nun 30 Kasım 2022, C.C.M.’nin ise 4 Aralık 2021 tarihinden beri ülkede “ikamet izinsiz” kaldıklarını ifade ederek tutuklu yargı talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, zanlıların 75 günü aşmayacak süreyle cezaevinde tutuklu kalmalarına emir verdi.