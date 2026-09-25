KTAMS Yönetim Kurulu Üyesi ve Cezaevi Gardiyanı Asım Kamacı ile KAMUSEN Başkanı Metin Atan, Merkezi Cezaevi önünde açıklamalarda bulundu. Eylemde, KTAMS Başkanı Güven Bengihan ile sendikaların bazı yöneticileri de hazır bulundu.

İlk sözü alan KTAMS Yönetim Kurulu Üyesi ve Cezaevi Gardiyanı Asım Kamacı, yedi ay boyunca cezaevine müdür atanmadığına dikkat çekerek, personelin büyük bir özveri ile üzerine düşen sorumluluğu alarak bu süreci sorunsuz bir şekilde yönettiğini hatırlattı. Kamacı, çalışanların bu süreçte sorunları da ötelediklerini söyledi.

Yeni Cezaevi Müdürü’nün artık makamına oturduğunu ve sıkıntılara çözüm üretme zamanının geldiğini kaydeden Kamacı, her iki cezaevinde toplam 834 mahkum ve tutuklu bulunduğunu, her gün suç ve suçlu oranının artmasıyla gardiyanların da iş yükünün ve sorunlarının arttığını belirtti.

Gardiyanların şu an yaşadığı en temel sorunlardan birinin vardiya tahsisatının tam olarak maaşlarına yansımaması olduğunu dile getiren Kamacı, gardiyanların mağduriyet yaşadığını söyledi.

Kamacı, “Bizim hükümetten talebimiz bu sıkıntının giderilmesi ve büyük bir özveriyle gece gündüz demeden, hafta sonu bayram demeden çalışan vardiyalı personelin hak ettiği bu vardiya tahsisatının tam olarak, hak ettiği şekilde yansıtılmasıdır.” diye konuştu.

Bunun için bir tüzük değişikliği gerektiğini aktaran Kamalı, konunun sadece cezaevinin değil, vardiya rotasyon ve düzensiz mesai usulüyle çalışan tüm kamu çalışanlarının sorunu olduğunu belirtti.

Kamacı, “Amacımız sorun çıkarmak değil, sorunlara çözüm üretmektir. O yüzden hükümeti ivedilikle bu sıkıntıyı çözmeye davet ediyoruz.” dedi.

Atan

KAMUSEN Başkanı Metin Atan da vardiya usulü çalışanların haklarının verilmesini istedi. Atan, yöneticilerin bu konuda yasa ve tüzüklerin gerekliliğini yapmak zorunda olduğunu kaydetti.

Atan, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz’un Cezaevi Müdürü atandıktan sonra terfileri de açma sözü verdiğini ve bu sözün de tutulmadığını savundu.

Cezaevi çalışanlarının telefon sorununa da değinen Atan, çalışanların cezaevi içerisinde bazı yerlerde telefonlarının çalışmadığını ve bu sorunun çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Atan, Başbakan Ünal Üstel ile İçişleri Bakanı Dursun Oğuz’u cezaevi çalışanlarının sıkıntılarına kulak vermeye de çağırdı.