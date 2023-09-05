Erdoğan, mahkumların 3, 10 ve 14 kişilik koğuşlarda kaldığını belirtti. Erdoğan, mahkumlara televizyon, klima ve buzdolabı sağlandığını, günde 3 öğün yemek verildiğini söyledi. Erdoğan, mahkumların devlete günlük maliyetinin 736 TL olduğunu söyledi. Yeni cezaevinin kapasitesinin 625 kişi olduğunu kaydeden Erdoğan, şu anda 844 kişinin bulunduğunu belirtti.

Erdoğan, bu nedenle 10 kişilik koğuşları 14’e çıkardıklarını söyledi. Toplam 345 personelle iki cezaevini idare etmeye çalıştıklarını kaydeden Erdoğan, personel eksikliğine vurgu yaptı. Erdoğan, ayrıca çocuk ve gençlere ayrı koğuşlar hazırlandığını belirtti. Başkan Aksun ise cezaevi koşullarının iyileştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. İki kişinin cezaevinde öldüğünü söyleyen Aksun, acil sağlık ekibinin bulundurulması gerektiğini söyledi.