Bakanlar Kurulu, Cezaevi Disiplin Yasası'nın verdiği yetki çerçevesinde hazırlanan Cezaevi (Değişiklik) Tüzüğünü Resmi Gazete'de yayımlayarak yürürlüğe koydu.

Yapılan değişiklikle, Esas Tüzük'ün 157'nci maddesi tamamen değiştirilerek, iki yıl veya daha fazla hapis cezası çeken hükümlülere uygulanacak iyi hâl indirimi yeniden düzenlendi.

Yeni düzenlemeye göre, iki yıl veya daha fazla hapis cezası çeken hükümlülerin "iyi hâli" ve "çalışkanlığı" dikkate alınarak cezalarının altıda biri oranında bağışlanmasına Cezaevi Müdürü karar verebilecek.

Bunun yanında, yine iki yıl veya daha fazla hapis cezası alan hükümlüler için, "iyi hâl" ve "çalışkanlık" kriterlerini karşılamaları halinde cezalarının üçte biri oranında bağışlama yapılmasına da Müdür tarafından karar verilebilecek.

AĞIR SUÇLAR KAPSAM DIŞINDA TUTULDU

Ancak tüzükte, üçte bir oranındaki bağışlamadan yararlanamayacak suçlar da açıkça sıralandı.

Buna göre; "adam öldürme", "taammüden adam öldürme", "adam öldürmeye teşebbüs", "uyuşturucu madde suçları", "soygun", "ırza geçme" ve "ırza geçmeye teşebbüs" suçlarından mahkûm olan hükümlüler hakkında üçte bir oranındaki iyi hâl indirimi uygulanmayacak.

Tüzük, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girdi.