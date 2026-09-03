CHP heyeti, Filo Jet’in batmasının ardından yaşanan facia dolayısıyla bugün Girne’de temaslarda bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Dinçer başkanlığındaki heyette, Mersin Milletvekili Gülcan Kış ile Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara yer aldı.

Heyet, Girne’de facianın ardından oluşturulan kriz masasını ziyaret ederek, arama-kurtarma çalışmaları ve yürütülen süreç hakkında bilgi aldı. CHP heyeti daha sonra, liman bölgesinde bekleyişlerini sürdüren kayıp yakınlarıyla bir araya geldi, aileleri dinleyerek, destek belirtti.

TBMM Türkiye-KKTC Dostluk Grubu Üyesi de olan Dinçer, ziyaret sırasında FİLO JET faciasına ilişkin basına değerlendirmelerde bulundu.

Dinçer, burada yaptığı açıklamada, 30 Ağustos’ta Girne açıklarında yaşanan facianın büyük bir acıya neden olduğunu belirterek, hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına sabır diledi.

"YAŞANANLAR KADER DEĞİLDİR"

Arama çalışmaları süren kayıp kişilere bir an önce ulaşılmasını temenni eden Dinçer, limanda bekleyen ailelerin günler geçtikçe isyanının arttığını söyledi. Ailelerin yaşadıklarını yerinde dinlediklerini söyleyen Dinçer, özellikle çocuklarını ve yakınlarını kaybeden ailelerin anlattıklarının kendilerini derinden etkilediğini belirtti.

Dinçer, yaşananların “kader” olarak değerlendirilemeyeceğini söyleyerek, “Bir insanın hayatı bu kadar ucuz olmamalı. İnsan hayatı hepimiz için kıymetlidir.” dedi. CHP olarak yaşanan faciadaki olası ihmal ve aksaklıkların takipçisi olacaklarını belirten Dinçer, Mersin Milletvekili Kış’ın konuyla ilgili TBMM’ye soru önergesi verdiğini hatırlattı.

Girne’deki temaslarının ardından Gazimağusa’ya geçeceklerini ve faciada yaşamını yitiren kişinin ailesine taziye ziyaretinde bulunacaklarını belirten Dinçer, ailelerle ve Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’yle irtibatlarını sürdüreceklerini ifade ettİ.