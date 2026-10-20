GÜNDEM KIBRIS-ÖZEL

TDP’nin Gazimağusa’da yerel seçimlerde CTP adayı Süleyman Uluçay’ı desteklemesine rağmen Çika, Mimar Koral Bozkurt’u destekleyeceğini açıkça ifade etti. Çika’nın açıklaması, parti politikasıyla kişisel siyasi tercihi arasındaki farklılık nedeniyle eleştiri konusu oldu.

Toplumcu Demokrasi Partisi’nin (TDP) Gazimağusa 5’inci sıra milletvekili adayı Şifa Çika, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla siyasi tartışmaların odağına yerleşti.

TDP’nin Gazimağusa’da yerel seçimlerde Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) adayı Süleyman Uluçay’ı desteklemesine karşın Çika’nın, Mimar Koral Bozkurt’a açıkça destek vereceğini belirtmesi dikkat çekti.

Parti politikasıyla kişisel tercih farklılığı gündemde

TDP’nin Gazimağusa’da yerel seçimlerde CTP adayı Süleyman Uluçay’ı desteklemesine rağmen, partinin milletvekili adayı Şifa Çika’nın Mimar Koral Bozkurt’a destek vereceğini açıklaması, siyasi tercihlerin parti politikalarıyla ne ölçüde örtüşmesi gerektiği tartışmasını gündeme taşıdı.

Çika’nın özellikle partisinin aday çıkarması halinde dahi Koral Bozkurt’u destekleyeceğini belirtmesi dikkat çekerken, sosyal medyadaki açıklamalar siyasi çevrelerde tartışma konusu olabilecek nitelikte değerlendirildi.

Çika’nın söz konusu açıklamalarına ilişkin TDP yönetiminden herhangi bir değerlendirme ise paylaşılan yorumlarda yer almadı.