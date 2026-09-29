Girne-Lefkoşa ana yolunun Ciklos mevkiinde saat 21.45 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 30 yaşındaki motosiklet sürücüsü Zülfikar Suphi Elmas hayatını kaybetti.
Polisten verilen bilgiye göre, Montaser M.Y. Amro (E-30), yönetimindeki UZ 311 plakalı salon araç ile çift şeritli yolun sağ şeridi içerisinde, Lefkoşa istikametine doğru dikkatsizce serettiği sırada, önünde aynı istikamete doğru seyreden ve önündeki trafiğin yavaşlaması sonucu yavaşlayan Zülfikar Suphi Elmas (E-30) yönetimindeki YF 886 plakalı motosiklete çarptı.
Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Zülfikar Suphi Elmas olay yerinde yaşamını yitirdi.
UZ 311 plakalı araç sürücüsü Montaser M.Y. Amro tutuklandı.
Soruşturma devam ediyor.