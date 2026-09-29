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Soruşturma devam ediyor.

Polisten verilen bilgiye göre, Montaser M.Y. Amro (E-30), yönetimindeki UZ 311 plakalı salon araç ile çift şeritli yolun sağ şeridi içerisinde, Lefkoşa istikametine doğru dikkatsizce serettiği sırada, önünde aynı istikamete doğru seyreden ve önündeki trafiğin yavaşlaması sonucu yavaşlayan Zülfikar Suphi Elmas (E-30) yönetimindeki YF 886 plakalı motosiklete çarptı.

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