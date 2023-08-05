Bunlar da ilginizi çekebilir

Öte yandan ülkede Doksuri Tayfunu’nun etkisiyle görülen şiddetli yağışların son 140 yılın en şiddetli yağışı olduğu açıklanmıştı. Çin Hava Durumu Ajansı, halka "jeolojik riskler" konusunda uyararak kırmızı alarm vermişti.

Yaklaşık 600 bin kişinin risk altında olduğu bölgede tahliye çalışmalarına başlandı. Sel sularını temizleme çalışmaları ise sürüyor.

Halk jeolojik riskler konusunda uyarıldı ve kırmızı alarm verildi

Şehrin altyapısının hasar gördüğü sel felaketinde 18 kişi ise kayıp.

Çin’in kuzey kesiminde yer alan Hebei eyaletindeki Boading şehrinde şiddetli yağışlar etkili oldu.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.