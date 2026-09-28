Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren Polis Çavuşu Alpaslan Yavuz, soruşturmanın bulgularını aktardı.

Yavuz, 12 Eylül 2026 tarihinde meydana gelen adam öldürme meselesiyle ilgili tutuklu bulunan S.A.T.’nin kan örneğinde cannabis tespit edildiğini söyledi. Polis, S.A.T.’nin ifadesinde uyuşturucu maddeyi H.A.’dan aldığını öne sürdüğünü aktardı.

Polis, H.A.’nın 22 Eylül’de tutuklandığını, evinde ve aracında yapılan aramalarda kanunsuz herhangi bir bulguya rastlanmadığını belirtti.

H.A.’nın ifadesinde S.A.T.’yi tanıdığını ancak kendisine uyuşturucu madde vermediğini söylediğini aktaran polis, zanlının uyuşturucu kullandığını beyan ederek rızasıyla kan örneği verdiğini kaydetti.

Polis, H.A.’nın daha önce iki kez mahkemeye çıkarılarak toplam 5 gün ek tutukluluk süresi alındığını, bu sürede analize gönderilen kan örneğinin sonucunun geldiğini ve kanında hintkeneviri tespit edildiğini açıkladı.

Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gizem Erciyas, H.A.’nın yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ispat-ı vücut yapmasına, 50 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 800’er bin TL’lik kefalet senedi imzalamasına emir verdi.