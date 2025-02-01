Çin, teknoloji dünyasında bir ilke imza atıyor. Pekin’in Daxing bölgesinde, Nisan ayında düzenlenecek olan etkinlikte, insanlar ve robotlar aynı parkurda yarışacak. 12 bin katılımcının koşacağı bu yarı maraton, dünyanın ilk “insanlar vs. robotlar” koşusu olacak.

Söz konusu etkinlik, yerel medya tarafından insanlarla iki ayaklı robotların açıkça karşı karşıya getirildiği ilk küresel yarış olarak tanıtılıyor.

Yarış, 21 kilometrelik parkurda yapılacak ve 20 farklı teknoloji firmasının geliştirdiği insansı robotlarla, binlerce insan koşucunun mücadelesine sahne olacak. Bu benzersiz etkinlik, Çin’in robotik ve yapay zeka alanındaki küresel liderlik hedeflerinin bir parçası olarak dikkatleri üzerine çekiyor. İşte yarışmaya katılım koşulları:

İnsan Katılımcılar İçin:

Yarışa katılacak kişilerin 18 yaş ve üzeri olması gerekiyor.

Sağlık açısından herhangi bir engel bulunmamalı.

Katılımcıların yarışa online kayıt yaptırması gerekecek.

Robot Katılımcılar İçin:

Yarışa katılacak robotların insansı görünüme sahip olması gerekiyor.

Robotlar, iki ayak üzerinde yürüme veya koşma yeteneğine sahip olmalı. Tekerlekli robotlar yarışmaya kabul edilmiyor.

Robotlar otonom ya da uzaktan kumanda ile kontrol edilebilecek.

Batarya değişimi yarış sırasında yapılabilecek.

Bu yarış, yalnızca teknolojinin sınırlarını zorlamakla kalmayacak, aynı zamanda insanların ve robotların birlikte nasıl uyum içinde çalışabileceğini de gözler önüne serecek. Etkinliğin sonucunu ise merakla bekliyor; robotlar mı yoksa insanlar mı daha hızlı olacak?