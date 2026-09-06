Yundong gazeteye demecinde, Çin’in, Güney Kıbrıs’ın ulusal egemenliğini ve topak bütünlüğünü korumaya ilişkin çabaları yanı sıra Kıbrıs sorununun BM kararları çerçevesindeki kapsamlı, adil ve sürdürülebilir çözümünü desteklemeyi sürdüreceğini söyledi.

Yundong, iki ülkenin tüm alanlardaki ilişkileri yanı sıra ülkesinin BM’de Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak oynadığı role de ayrıntılı şekilde değindi.

Yundong, Pekin’in Güney Kıbrıs'ın, Çin-AB diyaloğu ve iş birliğinin ileriye götürülmesinde oynadığı olumlu rolü takdir ettiğini de söyledi.

Pekin’in, imkanları dahilinde, Kıbrıs sorunuyla ilgili diyaloğa yapıcı bir şekilde katkıda bulunmaya devam etmeye istekli olduğunu dile getiren Yundong, Çin’in BM Güvenlik Konseyi Daimî üyesi olarak Kıbrıs sorununda istikrarlı bir şekilde adaleti savunduğunu söyledi.

Yundong ülkesi Çin’in, BM kararları temelinde ve siyasi eşitliğe sahip iki kesimli iki toplumlu federasyon çerçevesinde Kıbrıs sorununun adil ve yaşayabilir çözümünü kararlı bir şekilde desteklediğini de ifade etti.

İki ülkenin birbirinden uzak olmasına rağmen birçok ortak unsura sahip olduğunu da dile getiren Yundong, karşılıklı dostluğun güçlenmesine yönelik çalışacağını dile getirdi.

Yundong, iki ülkenin denizcilik, turizm, eğitim ve yeşil kalkınma gibi alanlarda iş birliklerini derinleştirebileceğini de kaydetti.