Yapılan açıklamaya göre, 17–20 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen toplantıda, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Cittaslow Türkiye Koordinatörü Uluslararası Cittaslow Başkan Yardımcısı Büşra Özdemir ile birlikte Cittaslow Türkiye ve Cittaslow KKTC ağına bağlı belediyelerin başkanları ve temsilcileri ortak çalışma alanlarını, iyi uygulama örneklerini ve geleceğe yönelik iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.

Cittaslow Türkiye’ye üye belediyelerin belediye başkanları ve temcilsicleri 3 gün boyunca Yeniboğaziçi, Geçitkale, Tatlısu ve Mehmetçik bölgelerinde iyi uygulamaları ve projeleri gözlemleme fırsatı buldu

Öte yandan , Cittaslow Türkiye & Cittaslow KKTC İş Birliği Geliştirme Toplantısı ise, 19 Eylül Cumartesi günü Mehmetçik-Büyükkonuk’ta gerçekleştirildi.

Türkiye ve KKTC Cittaslow ağlarından belediye başkanları ve temsilcilerin katıldığı toplantıda; iki ağ arasında geliştirilebilecek ortak çalışmalar, iyi uygulamaların paylaşılması, yerel kalkınma, sürdürülebilir turizm, kültürel miras ve Cittaslow kentlerinin geleceğine ilişkin iş birliği alanları değerlendirildi.

Cittaslow anlayışının temelinde yer alan insan odaklı, sürdürülebilir, yerel değerleri koruyan ve yaşam kalitesini önceleyen kent modeli doğrultusunda gerçekleştirilen toplantının, iki ağ arasındaki iş birliğinin önümüzdeki dönemde daha da geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Toplantı sonunda katılımcılar, ortak değerler ve ortak hedefler doğrultusunda iş birliğinin güçlendirilmesi ve Cittaslow ruhunun daha geniş bir coğrafyada yaygınlaştırılması konusunda karşılıklı iyi niyet ve kararlılık mesajı verdi.