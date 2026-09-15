Lefkoşa’da 9 aylık bir bebeğin omuriliğinde kırık tespit edilmesi, ikiz kardeşinin ise beyin kanaması geçirmesiyle ilgili gelişmeler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından yakından takip ediliyor.

Olayın idari ve hukuki boyutuyla ilgili süreç devam ederken, bebeklerin can güvenliği, bakım ve korunma ihtiyaçları Sosyal Hizmetler Dairesi uzmanları tarafından üstlenildi.

Bebeklerin tedavi, rehabilitasyon ve koruma süreçlerinin devlet ve Sağlık Bakanlığı güvencesinde sürdürüldüğü belirtildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit ile birlikte çocukları ziyaret ederek sağlık durumları ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Hasipoğlu, beyin kanaması geçiren çocuğun yeniden kontrollerinin yapıldığını ve her iki çocuğun sağlık durumlarının yakından takip edildiğini söyledi.

Polis Genel Müdürlüğü ve adli makamlar tarafından yürütülen tahkikatın Bakanlık tarafından da hassasiyetle izlendiğini belirten Hasipoğlu, çocukların fiziksel ve ruhsal bütünlüğüne yönelik her türlü ihmal, şiddet ve istismara karşı duruşlarının net olduğunu vurguladı.

Hasipoğlu, çocuk haklarının ihlal edilmesine asla müsaade edilmeyeceğini belirterek, devletin savunmasız durumdaki tüm çocukların yanında olmaya ve gerekli koruyucu tedbirleri en üst düzeyde uygulamaya devam edeceğini kaydetti.