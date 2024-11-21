DAÜ kampüsünde düzenlenen söz konusu etkinlikte çocukların doğa ile etkileşimde bulunarak öğrenmeleri sağladı.

"Dünya Okul Dışarıda Günü Küresel Bir Eğitim Hareketidir”

Doç. Dr. Eda Yazgın, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, Dünya Okul Dışarıda Günü’nün küresel bir eğitim hareketi olduğunu belirterek, her yıl öğretmenlerin sınıflarını açık alana taşıyarak, çocukların sınıf dışı öğrenme, deneyim ve oyun haklarını savunduğunu vurguladı. Doç. Dr. Yazgın, etkinliğin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uygun bir eğitim kampanyası olduğunu aktararak, Beyarmudu Belediyesi Okul Öncesi Eğitim Merkezi öğrencilerine DAÜ kampüsünde öğretmen adaylarıyla birlikte çeşitli açık hava etkinlikleri sunduklarını ifade etti. Doç. Dr. Yazgın, öğrencilerin doğadan elde edilen materyallerle kolaj, baskı ve dramatik oyun gibi etkinlikler aracılığıyla öğrenmenin okul duvarları dışında da sürdürülebilir olma özgürlüğünü deneyimlediğini aktardı.

Söz konusu etkinlikte hem okul öncesi çocukların hem de öğretmen adaylarının gelişimsel kazanımlar elde ettiğini aktaran Doç. Dr. Yazgın, bu tür etkileşim fırsatlarının öğretmen adaylarının mesleki yeterliliklerini güçlendirdiği gibi, çocukların gelişimsel haklarının korunmasına ve savunulmasına yönelik farkındalık oluşturduğuna da dikkat çekti. Ayrıca, üniversite-okul iş birliklerinin güçlendirilmesinin toplumsal gelişim hedeflerine ulaşmada önemli bir rol oynadığını belirten Doç. Dr. Yazgın, bu tür etkinliklerin sürdürülebilirliğinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Etkinliğe katılan Beyarmudu Belediyesi Okul Öncesi Eğitim Merkezi Müdürü Buse Varoğlu, yaptığı açıklamada, "Mezunu olduğum Fakültede öğrencilerle, meslektaşlarımla ve hocalarımla birlikte bu etkinliği gerçekleştirdiğimiz için çok şanslı hissediyorum. Üniversite-okul iş birliğimizin devamını diliyorum.” ifadelerini kullandı. Etkinlik sonunda Beyarmudu Belediyesi Okul Öncesi Eğitim Merkezi’nde öğrenim gören çocuklar, DAÜ kampüsünü “büyük okul” ve DAÜ öğretim görevlilerini ise, “büyük öğretmenler” olarak tanımlayarak, DAÜ kampüsü ve akademisyenlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.