Girne Belediyesi ‘Çok katlı otopark yap işlet devret modeli ile kiralanması ihalesi’ sonuçlandı. 7 Haziran tarihinde Girne Belediyesi tarafından yayınlanan ihaleyi, Paramaribo Turizm Ltd. (Pasha Group) kazandı. İhale sonucu, 14 Ağustos Çarşamba günü saat 15:00’de, Girne Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen imza töreni ile resmilik kazandı. Gerçekleştirilen imza töreninde Girne Belediyesi adına Başkan Murat Şenkul, Pasha Group adına ise CEO Uğur Pirinççioğlu sözleşmeyi imzaladı.

Toplantıda, 25 yıllığına kiralanan otopark projesinin 230 arabaya hizmet vereceği açıklanırken, yaklaşık 1 yıl içerisinde tamamlanması hedeflenen otoparkın, bölgedeki ciddi park sorununa çözüm olmasının hedeflendiğine yer verildi. Otoparkın mesai saatleri içerisinde (08:00 – 17:00) Girne Belediye Otopark tarifeleri üzerinden hizmet vereceği, mesai saatleri sonrasında ise sözleşmeden doğan hak ile kazanan şirketin belirleyeceği (Girne Belediyesi Otopark tarifesinin en fazla 10 katına kadar) rakamın ödeneceği kaydedildi.

ŞENKUL: “GÜVENE DAYALI ve KAMU YARARINA İŞBİRLİĞİ”

Girne için bir ilk olan çok katlı otopark ihale sürecinde yer alan tüm katılımcı şirketlere teşekkür eden Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, bu tip kamu özel ortaklıklarına ülkede ciddi ihtiyaç olduğunu vurguladı. Paramaribo Turizm Ltd. şirketinin bugün itibarı ile anlaşmanın gereği olan tüm depozit ve kira ödemelerini yatırdığını ifade eden Şenkul, Girne Belediyesi’nin yeni bir kaynak, Girne’nin ise otopark sorununa bir nebze de olsa çözüm kazandığının altını çizdi. Bunun ilk proje olduğunu, yakın zamanda benzer ikinci proje için de Kervansaray bölgesinde adım atılacağının altını çizen Şenkul, Girne Belediyesi olarak yatırımcılar üzerinde pozitif bir algı yarattıklarının altını çizerken; şeffaflık ve ilkeler dahilinde ortaya çıkan bu algının, güvene dayalı ve kamu yararına işbirliklerinin ortaya çıkmasını sağladığına işaret etti.

PİRİNÇÇİOĞLU: “EN KISA ZAMANDA HALKIN HİZMETİNE AÇMAK TEMENNİSİNDEYİZ”

Pasha Group olarak benzer bir çalışmayı Lefkoşa’da gerçekleştirdiklerini hatırlatarak sözlerine başlayan Pasha Group CEO’su Uğur Pirinççioğlu, 24 saat yaşayan Girne gibi şehirlerde çok katlı otoparkların gereksinim olduğunun altını çizdi. Projenin hayata geçirilmesinde ön ayak olduğu için Şenkul’a teşekkür eden Pirinççioğlu, en kısa sürede projeyi tamamlayıp halkın hizmetine açılması hedefinde olduklarının altını çizdi.