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Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı patlamayla ilgili soruşturma başlattı.

Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı

Ayrıca çevredeki binalar tahliye edildi, bazı vatandaşlar evlerinden itfaiye merdiveni aracılığıyla çıkarıldı. Cadde trafiğe kapatıldı, bölgeye güvenlik şeridi çekildi.

Patlama nedeniyle binada ağır hasar oluştu, çok sayıda ev, iş yeri ve araç zarar gördü.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaralı sayısının 17 olduğunu ve yaralananların çevre hastanelere kaldırıldığını aktardı.

Çorum Valisi Ali Çalgan'ın TRT Haber'de verdiği bilgiye göre 1 kişi hayatını kaybetti

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Çorum’un Osmancık Caddesi'nde 5 katlı bir apartmanın 3'üncü katında doğal gaz nedeniyle patlama meydana geldi. Şiddetli patlamada çevredeki ev ve iş yerleri de zarar gördü.

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