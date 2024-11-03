Çorum’un Osmancık Caddesi'nde 5 katlı bir apartmanın 3'üncü katında doğal gaz nedeniyle patlama meydana geldi. Şiddetli patlamada çevredeki ev ve iş yerleri de zarar gördü.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Cadde ulaşıma kapatıldı
Çorum Valisi Ali Çalgan'ın TRT Haber'de verdiği bilgiye göre 1 kişi hayatını kaybetti
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaralı sayısının 17 olduğunu ve yaralananların çevre hastanelere kaldırıldığını aktardı.
Patlama nedeniyle binada ağır hasar oluştu, çok sayıda ev, iş yeri ve araç zarar gördü.
Ayrıca çevredeki binalar tahliye edildi, bazı vatandaşlar evlerinden itfaiye merdiveni aracılığıyla çıkarıldı. Cadde trafiğe kapatıldı, bölgeye güvenlik şeridi çekildi.
Çevredeki binalar tahliye edildi, cadde trafiğe kapatıldı, bölgeye güvenlik şeridi çekildi.
Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı
Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı patlamayla ilgili soruşturma başlattı.